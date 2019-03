14.03.2019 - 13:01 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



Nur weil einem die Regeln nicht passen, darf nicht gleich drauflos geschimpft werden. Diese Kritik muss sich am Tag nach dem Start seiner „It’s Time to Play Fair“-Kampagne der Musikstreaming-Riese Spotify gefallen lassen. In dieser kritisiert das schwedische Unternehmen seinen Mitbewerber Apple und erhebt schwere Vorwürfe. Zu Recht?

Spotify erhebt auf der Website zu seiner „It’s Time to Play Fair“-Kampagne eine ganze Reihe an Vorwürfen gegen Apple – optisch ansprechend aufbereitet und als „Fakten“ präsentiert. Doch es lohnt sich, die einzelnen Anschuldigungen auf die Wortwaage zu legen – so, wie es 9to5mac.com-Autor Bradley Chambers getan hat. Chambers stellt den seitens Spotify präsentierten „Facts“ einige erläuternde Worte im Sinne der Wahrheitsfindung entgegen – einige Vorwürfe entpuppen sich dabei als komplett haltlos, andere zumindest als der Diskussion würdig.

Diskriminiert Apple seinen Mitbewerber Spotify?

So behauptet Spotify etwa, Opfer einer diskriminierenden App-Store-Steuer zu sein. Tatsächlich muss jedes Unternehmen für digital via App verkaufte Güter 30 Prozent des Kaufpreises an Apple abführen – dafür aber stellt Apple auch die Infrastruktur samt Kaufabwicklung bereit. Andere Anbieter, die diese Form der vermeintlichen Besteuerung ablehnen, beispielsweise Audible, arbeiten mit einem Login-Modell. Man habe also durchaus die Wahl. Zudem lässt Spotify außer Acht, dass nach dem ersten Abo-Jahr nur noch 15 Prozent des Kaufpreises an Apple abzuführen sind.

Auch das Apple Spotifys Ambitionen zur Entwicklung besserer Apps behindere, sei laut Chambers aus der Luft gegriffen. Eine Apple-TV-App etwa habe Spotify trotz beständiger Nachfragen aus der Nutzerschaft bislang nicht veröffentlicht und der HomePod sei durchaus offen für Spotify – zumindest so man den hierfür angedachten Weg über AirPlay beschreitet. Dass Spotify den AirPlay-Button in einem „Spotify Connect“ betitelten Menü versteckt, verschweigt es geflissentlich. Auch eine Apple-Watch-App sei von Spotify erhältlich, aber die Schweden erwarten offensichtlich, sich hier in ein gemachtes Nest setzen zu können, in dem Apple bestimmte APIs öffentlich macht und den Spotify die Arbeit erleichtert.

Bradley Chambers von 9to5mac.com entkräftet die Kritik an Apple seitens Spotify (Bild: Smartmockups, Screenshot)

Spotify mit der Moral eines Zechprellers

Im in ganzer Länge wirklich lesenswerten Artikel „Opinion: Apple is ‘playing fair,’ but Spotify doesn’t like the rules“ geht Chambers weitere Punkte aus Spotifys Kampagne an und resümiert „Für mich scheint es so, dass Spotify alle Vorteile von Apples Plattformen nutzen will, ohne Apple hierfür auch nur einen Cent zahlen zu wollen.“

Apple hat seit dem Start des App Stores im Jahr 2008 satte 120 Milliarden US-Dollar an Entwickler ausgeschüttet – mehr als ein Viertel davon im vergangenen Jahr. Augenscheinlich funktioniert die App-Store-Ökonomie also, Apple bedient sich eines branchenüblichen und akzeptierten Geschäftsmodells. Die Kritik von Spotify ist auch daher kritisch zu hinterfragen – was das schwedische Unternehmen nicht daran hindert, sich an die europäische Kommision zu wenden.

