15.02.2019 - 13:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.02.2019 - 13:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell gibt es nur das iPhone XR in rot (Bild: Apple)

Im Jahrestakt aktualisiert Apple die Hardware. Damit haben das iPhone XS und das iPhone XS Max bald die Halbzeit erreicht. Ab diesem Zeitpunkt versucht Apple typischerweise frischen Wind in die Verkaufszahlen zu bringen und hat in den vergangenen Jahren stets eine (PRODUCT)RED-Variante der iPhone-Modelle gebracht. Einem aktuellen Gerücht zufolge sollen demnächst daher auch die beiden Spitzenmodell mit einer neuen Farbvariante bedacht werden.

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo entdeckte die Website iPhoneHacks einen interessanten Eintrag. Darin wurde ausgeführt, dass Apple noch in diesem Monat eine neue Farbe für das iPhone XS und iPhone XS Max in China einführen wird. Bereits in den letzten beiden Jahren hatte Apple für das iPhone 7 und iPhone 8 eine rote Farbvariante jeweils im Frühjahr eingeführt, um die Verkäufe neu zu beleben.

Während die Geräte im Rest der Welt in rot als (PRODUCT)RED geführt werden, werden sie in China lediglich als rot bezeichnet. Obwohl die Bezeichnung weltweit nicht einheitlich ist, versicherte Apple-CEO Tim Cook schon vor zwei Jahren, dass durch alle roten Sondermodelle Spenden für den (RED) Global Fund gesammelt werden – unabhängig davon, ob die Produkte als (PRODUCT)RED gekennzeichnet sind oder nicht.

Der (RED) Global Fund ist seit 13 Jahren Partner von Apple. Dazu hat Apple festgelegt, dass ein Teil der Erlöse, die durch die roten Farbvariante eingespielt werden, an die Fund weitergereicht werden, um den Kampf gegen HIV/AIDS zu unterstützen.

Auch wenn das Gerücht aktuell nur für China gültig ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Apple das iPhone XS und iPhone XS Max als (PRODUCT)RED auch in weiteren Ländern veröffentlichen wird. Oftmals die Veröffentlichung von einer simplen Pressemitteilung zur Verfügbarkeit begleitet. Daher könnte die neue Farbvariante jederzeit erscheinen.

Anzeige