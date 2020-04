iPhone SE kaufen: Vorbestellung ab sofort möglich – das musst du jetzt wissen

Wie angekündigt, wird Apple um 14 Uhr die Vorbestellungen im hauseigenen Apple Online Store starten. Dann gibt es das neue iPhone SE in den drei Farb-Varianten Schwarz, Weiß und Rot und in den drei Speichergrößen 64, 128 und 256 GB zum Preis ab 479 Euro.

Im Apple Store wird es pünktlich um 14 Uhr losgehen, ebenso wie bei den autorisierten Apple-Partnern. Wir haben eine Liste mit seriösen Shops zusammengestellt, in denen ihr das iPhone SE jetzt vorbestellen könnt. Es gibt viele Alternativen zum Kauf direkt bei Apple:

►iPhone SE bei Apple vorbestellen

►iPhone SE bei Saturn vorbestellen

►iPhone SE bei Cyberport vorbestellen

►iPhone SE bei Gravis vorbestellen

Weitere Angebote folgen!





Neues iPhone bestellen: Das ist in diesem Jahr anders

Bedingt durch die Coronakrise wird es in diesem Jahr keinen Verkaufsstart direkt in den Apples Stores vor Ort geben. Wer also zu den ersten Besitzern eines neuen iPhone SE gehören möchte, muss online bestellen. Es gibt keine Möglichkeit, das iPhone SE erst einmal im Apple Store auszuprobieren und dann den „Funken“ überspringen zu lassen. Dafür dürften die Chancen gut sein, dass es ein deutlich größeres Kontingent an Geräten gibt, die man sich jetzt online bestellen kann.

Wann startet die Auslieferung?

Laut Apple werden die ersten Bestellungen zum 24. April ausgeliefert. Aus der Vergangenheit haben wir gelernt, dass einige Kunden ihre neuen Geräte auch schon einmal eine Tag früher erhalten. Zum anderen muss man aber daran denken, dass sich die Lieferzeit bei jedem iPhone-Start bisher schnell verlängert hat, da es immer einen großen Ansturm auf die neuen Geräte gibt.

Freut ihr euch schon darauf, dass neue iPhone SE ab der kommenden Woche selbst ausprobieren zum können und seid ihr so gespannt wie wir auf die ersten Tests? Falls ihr ein neues iPhone kauft: Entscheidet ihr euch dafür, es separat zu bestellen oder holt ihr euch einen neuen Vertrag?

Diskutiert mit uns in den Kommentaren, für freuen uns auf den Austausch mit euch. Und schreibt uns, was für euch dieser etwas andere iPhone-Launch bedeutet.

