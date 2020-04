iPhone SE 2020 sorgt für Ernüchterung bei den Fans

Die Spatzen pfiffen es förmlich von den Dächern, weil die Indizienlage so eng war. Viele erwarteten in der letzten Woche ein iPhone SE 2020, doch dann war die Enttäuschung umso größer. Es tat sich nichts im Apple Store. Nun heißt es seitens eines bekannten Leakers, dass das iPhone SE 20 auf Mitte April 2020 verschoben wurde.

Jon Prosser berichtete vor einiger Zeit auf Twitter, dass es eine interne Sitzung bei Apple gab, bei der die Veröffentlichung des neuen Einsteiger-Smartphones für April 2020 vorgeschlagen wurde. Die Ankündigung soll am 15. April 2020 erfolgen, die Auslieferung soll ab dem 22. April 2020 starten. Natürlich kann die Corona-Pandemie dazu führen, dass sich der Zeitplan wieder verschiebt, schrieb Prosser noch. Vielleicht ist er sich seiner Quellen auch nicht so sicher.

Das iPhone SE 2020 soll auf dem iPhone 8 basieren. Da sich das neue Modell die Optik mit dem alten Modell teilt, passt auch das Zubehör. Das Einsteigermodell ist besonders bei Unternehmen beliebt.

Das iPhone SE 2 soll allerdings nicht ganz so klein werden wie das iPhone SE sondern über ein 4,7 Zoll großes Display verfügen. Zudem soll der A13-Chip eingebaut werden, was einen großen Vorteil in Bezug auf Leistungs- und Zukunftsfähigkeit darstellen würde: Das Gerät würde mit iOS 13 laufen, aber mit Sicherheit auch noch mit iOS 16, das in etwa dreieinhalb Jahren zu erwarten ist, so Apple den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus einhält.

Das iPhone SE 2020 soll in schwarz, weiß sowie (PRODUCT)RED angeboten werden und in verschiedenen Speicherausstattungen angeboten werden. Das Maximum soll bei 256 GByte liegen. Als Einstiegspreis sollen 399 US-Dollar aufgerufen werden.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 8 (64 GB) - Space Grau 529,00 €

Mehr zu diesen Themen: