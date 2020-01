iPhone SE 2 erscheint noch vor Ostern

Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um ein kleineres iPhone im Stil des iPhone SE, aber diese bewahrheiteten sich bislang nie. Seit wenigen Monaten tauchen nun allerdings immer mehr handfeste Informationen zu Apples Plänen auf. Wie Bloomberg berichtet, soll die Produktion des iPhone SE 2 bereits in Kürze starten – eine Veröffentlichung im März scheint also möglich. Die neuen Informationen stammen von Mark Gurman, der bereits in den vergangenen Jahren Produktdetails und -veröffentlichungen immer wieder korrekt voraussagte und damit als glaubwürdige Quelle gilt. Zudem wird spekuliert, dass Apple im März auch neue iPad-Modelle sowie das neue 13" MacBook Pro vorstellen könnte.

iPhone 8 weiterhin als Basis

Das iPhone SE 2, beziehungsweise das iPhone 9, soll als günstiges Einsteigermodell fungieren und basiert daher auf dem iPhone 8. Bereits beim Vorgänger stützte sich Apple auf das alte Design des iPhone 5s und besserte lediglich bei Kameras und Prozessor nach. Dem neuen Modell könnte es ähnlich ergehen, sodass das iPhone SE 2 mit einem 4,7-Zoll-Display, Touch ID und dem neuen A13 Bionic ausgestattet wird, der bereits das iPhone 11 und iPhone 11 Pro zu leistungsstarken Geräten macht.

Schon jetzt ist das iPhone 8 für rund 530 Euro bei Apple zu haben. Das Low-Budget-iPhone soll hingegen bei weniger als 450 Euro starten und damit einen günstigen Einstieg in Apples Ökosystem bieten.



