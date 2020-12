iPhone-Nutzern gehen Benachrichtigungen durch die Lappen

Ein Fehler, der zu nicht erscheinenden Textnachrichten-Benachrichtigungen führt, ist auch nach dem wer-weiss-wievielten Update von iOS 14 noch immer nicht behoben. Es scheint nicht nur die neuen iPhones zu betreffen, wie zuerst vermutet wurde, sondern auch andere, ältere iPhones, auf denen iOS 14 läuft.

Nun fragen sich sicherlich einige, was mit iOS 14.3 ist, von dem es bereits zwei Release Candidates gibt: Behebt das neue Update den Bug? 9to5Mac schreibt, dass dem nicht so ist. Nutzer werden sich weiterhin damit herumplagen müssen, dass Benachrichtigungen zu eingehenden Nachrichten nicht eintreffen. Aufgepasst: Die Nachrichten selbst kommen an - nur die Benachrichtigungen dazu nicht.

Mittlerweile regen sich viele Anwender auf - die Support-Foren von Apple aber auch andere Foren wie beispielsweise bei Reddit sind voller Berichte, dass das seit vielen Jahren funktionierende Feature nun Probleme macht.

Der Fehler äußert sich an mehreren Stellen. Zum einen gibt es die gewohnten Sperrbildschirm-Benachrichtigung nicht mehr - und auch die Nachrichten-App zeigt keinen Zähler für neue Nachrichten an.

Wir gehen davon aus, dass Apple iOS 14.3 in der kommenden Woche freigeben wird. Dann wird sich zeigen, ob der Bug doch noch in letzter Minute behoben wurde. Denn es wäre doch gerade zum Jahreswechsel schade, wenn Hinweise auf Weihnachtsgrüße oder Neujahrswünsche nicht erscheinen würden.

Hast du mit dem Problem auch zu kämpfen? Hast du ein Gegenmittel gefunden? Schreibe uns gerne in die Kommentare unterhalb des Artikels, wie er sich bei dir äußert und was dir deshalb schon passiert ist.

