Die iPhone & iPad Life 2/2021 ist da: Das große Spezial zur Apple Watch

Derzeit beschäftigt viele Apple-Fans vor allem eine Frage: Wann erscheinen die lang herbei- gesehnten neuen Produkte?

Kennst du Pippin aus „Der Herr der Ringe“? Der antwortet Aragorn auf dessen Hinweis, dass es bereits Frühstück gegeben hätte, keck mit „Ja, aber was ist mit dem zweiten Frühstück?“. Ein bisschen Pippin steckt wohl auch in jedem Apple-Fan. Denn trotz eines furiosen Schlussspurts des Jahres 2020 mit unter anderem iPhones, HomePod mini und neuen Macs will man Apple bereits Anfang 2021 nicht mehr so richtig Ruhe gönnen.

Neben den praktisch schon gesetzten Update-Runden für die verbliebenen Intel- Macs, die iPads, die iPhones und natürlich auch die Apple Watch wird nämlich noch auf so manche „echte“ Neuerung gewartet. Zum einen ist da die Rede von den „Air Tags“, kleinen Anhängern, die es dir erleichtern sollen, Dinge wiederzufinden. Zum anderen wird Apples Vorstoß in den Bereich von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Brillen herbeiorakelt. Gerade bei letzterem Thema sind wir zum aktuellen Zeitpunkt allerdings eher skeptisch.

Herzlichst, Sebastian Schack