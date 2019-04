Mytherapy (Bild: Screenshot, Montage)

Unsere Empfehlungen aus dem App Store fürs iPhone und iPad: Mytherapy, Streaks, Due, Spendee, Sodes, Mapify, Bobby und der Microsoft Übersetzer. Außerdem präsentieren wir Ihnen eine Handvoll Spiele für Zwischendurch: Lost sock, Alien: Blackout, Ares virus, Beat Cop und Polycolor.

Mytherapy

Alarm für Medikamente: Sie müssen regelmäßig Medikamente zu sich nehmen? Vielleicht sogar mehrere und verteilt auf verschiedene Wochentage? Früher hat in solchen Fällen eine Medikamentendose mit aufgedruckten Tagen geholfen. Doch die beste Dose hilft nicht, wenn Sie die Einnahme vergessen. Dies möchte die App Mytherapy ändern.

Bei der Einrichtung der App werden Sie nach Ihrem Geburtsdatum und Ihrem Alter gefragt. Weitere Daten oder eine Anmeldung mit einem Benutzeraccount sind nicht nötig. Um Ihre Daten auch über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren, können Sie aber in den Einstellungen auch ein Benutzerkonto anlegen. Die App selbst ist sehr angenehm aufgebaut. In der unteren Menüleiste finden Sie zum Beispiel die Heute-Ansicht, das Tagebuch und den Therapie-Bereich. Hier können Sie alle Medikamente eintragen, die Sie regelmäßig nehmen müssen. Dafür suchen Sie entweder den Namen der Präparats in der Datenbank der App oder scannen den Strichcode der Verpackung.

Sobald ein Medikament eingetragen ist, legen Sie noch fest, wann die App Sie an die Einnahme erinnern soll. Sie erhalten dann eine Push-Nachricht und sollten so keine Tabletten mehr vergessen. Auch Messwerte wie Blutdruck und Blutzucker können in der App gespeichert und auf Wunsch mit Ihrem Arzt geteilt werden.

Das Tagebuch bietet Ihnen einen Rückblick über die vergangenen Tage und Wochen und zeigt Ihnen, ob und wann Sie Ihre Tabletten genommen haben.

Fazit: Nie wieder Tabletten vergessen. Die kostenlose App ist eine Empfehlung für jeden Nutzer, der regelmäßig Medikamente nimmt.

Mapify

Mapify (Bild: Screenshot)

Reiseplaner und Tagebuch: Sie wissen noch nicht, wo Ihre nächste Reise hingehen soll? Sie haben schon ein konkretes Ziel, suchen aber noch spannende Tipps und Orte? Oder sind sogar schon im Urlaub und lesen diese Mac Life am Strand? Für alle drei Szenarien bietet sich Mapify an. Entdecken Sie tolle Reiseziele und Geheimtipps. Planen Sie Ihre Reise oder lassen Sie die Mapify-Community an Ihren Erlebnissen teilhaben.

Microsoft Übersetzer (Bild: Screenshot) Offline-Übersetzung: Auf der Welt gibt es tausende Sprachen, Sie können diese nicht alle beherrschen. Auch die Übersetzungs-App von Microsoft spricht sie nicht alle, aber immerhin mehr als 60. Dabei können Sie nicht nur eingetippten und gesprochenen Text übersetzen lassen, auch die Kamera kann Ihnen zum Beispiel Verkehrsschilder direkt in der gewünschten Sprache anzeigen. Auch ein Sprachführer ist mit dabei. Laden im App Store Microsoft Übersetzer Entwickler: Microsoft Corporation Preis: Gratis

Streaks 4 Streaks (Bild: Screenshot) Ähnlich wie bei Mytherapy können Sie sich an bis zu zwölf Dinge erinnern lassen. Allerdings liegt der Fokus hier nicht auf Medikamenten, sondern auf Aufgaben, die Sie erledigen wollen und die Sie sonst gerne mal vergessen. Streaks überzeugt für 6 Euro mit seinem Design und dem Funktionsumfang.

Due Due (Bild: Screenshot) Die Erinnerungs-App von Apple auf Ihrem iPhone und iPad bietet nur wenige Funktionen. Für 6 Euro bietet Due, inzwischen in der dritten Version, deutlich mehr und erinnert seine Nutzer wirklich so lange an eine Aufgabe, bis diese auch erledigt ist. Auch eine Mac-Version ist für 11 Euro verfügbar.

Bobby Bobby (Bild: Screenshot) Abos im Blick: Abonnements als Zahlungsmodell setzen sich immer weiter durch. Man kann davon halten was man möchte, aber spätestens wenn mehr als Netflix und Spotify abonniert sind, kann es unübersichtlich werden. In Bobby können Sie alle Abos eintragen und behalten so den Überblick. Auch die Abrechnungszeiträume und die Dauer der Abos kann angegeben werden. Komplett freigeschaltet wird Bobby per In-App-Kauf.

Spendee Spendee (Bild: Screenshot) Auch die kostenlose Buchhaltungs-App Spendee hilft Ihnen, Dinge nicht zu vergessen. Mit ihr behalten Sie immer den Überblick über Ihr aktuelle Budget und Ihre Ausgaben. Damit Sie diese auch eintragen, erinnert Sie Spendee regelmäßig daran. Sie können auch feste Budgets für bestimmte Bereiche festlegen.

Sodes Sodes (Bild: Screenshot) Wer genug Dinge erledigt hat, der braucht auch mal eine Pause. Wer bei einer solchen gerne Podcasts hört, sollte einen Blick auf den kostenlosen Sodes-Player werfen. Dieser besticht durch sein extrem minimalistisches Design und die Reduzierung auf die nötigsten Funktionen.

Laden Für den Spielspaß zwischendurch

Lost Sock: Die Grundidee klingt genauso bescheuert wie sie ist – bringt aber sehr viel Spaß. In Lost Sock übernehmen Sie die Kontrolle einer Waschmaschine und versuchen zu verhindern, dass die darin enthaltenen Socken verloren gehen.

Alien: Blackout: Jetzt wird es richtig gruselig. In Blackout versuchen Sie an Bord einer Raumstation Ihre Mannschaft und sich selbst vor dem berühmten Alien zu retten. Für Freunde der Filmreihe und von gruseligen Spielen eine echte Empfehlung.

Ares Virus: In diesem Spiel aus der Kategorie der Survival-Games müssen Sie die Zombieapokalypse überleben. Besonders die tolle gezeichnete Grafik überzeugt. Leider nur auf Englisch und mit In-App-Käufen verfügbar.

Beat Cop: Für Adventure-Freunde ist Beat Cop kein Unbekannter mehr, ist es doch bereits vor einiger Zeit für Desktop-Geräte erschienen. Doch auch mobil fängt das Spiel die Atmosphäre von Serienklassikern wie Miami Vice perfekt ein.

Polycolor: Wer eher auf der Suche nach Entspannung ist, dem sei Polycolor empfohlen. In jedem Level gilt es, einfache Puzzle mit drei Farben auszumahlen. Allerdings dürfen nicht dieselben Farben nebeneinander genutzt werden.

