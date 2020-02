iPhone 9 als SE 2 soll im März 2020 angekündigt werden

Das iPhone 9 als Nachfolger des iPhone SE soll wieder 399 US-Dollar kosten, heißt es von Fast Company, die sich auf Quellen beziehen, die mit der Sache vertraut sein sollen. Diesen Preis hatte auch das iPhone SE in der einfachsten Speicherkonfiguration.

Fast Company ist nicht die einzige Publikation, die das iPhone 9 voraussagt. auch der Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits diesen Preispunkt vorhergesagt. Ob diesmal wie beim iPhone SE auch nur 16 GByte Speicher an Bord sein werden, ist nicht bekannt. Das Einsteigermodell ist besonders bei Unternehmen beliebt.

Das iPhone 9 wird allerdings nicht ganz so klein werden wie das iPhone SE sondern über ein 4,7 Zoll großes Display verfügen. Zudem wird der A13 eingebaut werden, was ein großer Vorteil sein wird. Die Zukunftsfähigkeit des Geräts ist damit gesichert: Es läuft mit iOS 13 und mit Sicherheit auch noch mit iOS 16, das in etwa in dreieinhalb Jahren zu erwarten ist, wenn Apple den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus einhält.

Natürlich ist bei diesem Preis auch keine Gesichtserkennung sondern nur ein Fingerabdruckscanner zu erwarten. Das iPhone 8 wird zum Verkaufsstart des iPhone 9 aber vermutlich nicht mehr verkauft - zumindest nicht von Apple. Sein Preis liegt zu nahe am neuen Einsteigermodell.

Sieht das iPhone 9 so aus?

Passend zu den Gerüchten hat Designer Mauro Battino ein Konzeptvideo zum iPhone 9 erstellt, was das Smartphone in den Farben Space Grey, Silber und Schwarz zeigt. Wir erwarten aber eine farbenfrohere Umsetzung seitens Apple.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 806,00€

Mehr zu diesen Themen: