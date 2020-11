iPhone 13: Spart Apple bei den Anschlüssen?

Seit einiger Zeit geht ein Gerücht um: Apple wird alle Anschlüsse vom iPhone entfernen. Nachdem man bereits der Kopfhörerport der Schere zum Opfer fiel, könnte also nun der Lightning-Anschluss folgen. Dies wäre keineswegs ungewöhnlich, da man mittlerweile mit MagSafe sowie der Unterstützung von Qi-Ladegeräten Alternativen bietet, um die Geräte zu laden – ähnlich wie mit den AirPods für den fehlenden 3,5-mm-Klinkenanschluss. Jedoch könnte das Unternehmen den Niedergang der bekannten Ports langsam angehen.

Nur ein iPhone 13 ohne Ports?

Geht es nach dem bekannten Leaker Jon Prosser, dann geht Apple kommendes Jahr nicht All-in, sondern entfernt den verbliebenen Port bei nur einem Modell. Für Apple macht dies deutlich mehr Sinn als auf USB-C zu setzen. Dadurch spart man sich nicht nur mögliche Lizenzgebühren, sondern kann auch mehr vom eigenen Zubehör verkaufen oder neue Formfaktoren ausprobieren.

Allerdings sind die Aussagen aktuell noch sehr vage. Es kann daher nur spekuliert werden, welches Modell Apple ohne Anschlüsse ausliefern wird. Am sinnvollsten wäre die Umsetzung natürlich beim iPhone 13 mini, da man Kosten spart und gleichzeitig die Batterie vergrößern könnte.

Daneben wird auch spekuliert, dass man eine spezielle Pro-Version anbieten könnte, die zusätzlich über einen Touch-ID-Sensor im Display verfügt. Sie könnte als Ausblick in die Zukunft dienen – ähnlich wie das iPhone X in 2017.

Natürlich ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts völlig sicher, sodass man den Wahrheitsgehalt nur schwer beziffern kann. Daneben könnte der aktuelle Leak auch nur auf Prototypen basieren, die nicht die endgültigen Funktionen des kommenden Modells aufweisen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang auch anzumerken, dass Apple in 2020 die Netzteile sowie die EarPods aus dem Lieferumfang gestrichen hat und damit auf eine drahtlose Zukunft vorbereiten könnte. Was meint ihr?