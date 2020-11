iPhone 13 soll umfangreiches Update bekommen

Das iPhone 13 wird zwar erst in einem Jahr erscheinen, doch der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities will schon jetzt Details zu der Ausstattung kennen, wie Macrumors berichtet. Das neue iPhone 12 besitzt bekanntlich drei Kameras, was sich beim iPhone 13 ändern soll. Hier sollen erstmals drei Kameras verbaut werden, wobei eine davon eine Ultraweitwinkel-Optik erhalten soll.

Das iPhone 13 soll nach Informationen von Kuo in den gleichen vier Bildschirmgrößen angeboten werden wie das iPhone-12-Lineup. Die Ultra-Weitwinkel-Kameras der beiden High-End-Modelle sollen mit sechs Linsen ausgerüstet werden und eine Anfangsblendenöffnung von f/1,8 mit Autofokus aufweisen. Beim iPhone 12 ist die Ultra-Weitwinkelkamera mit einem Fünf-Linsen-Objektiv und f/2,4 ausgerüstet. Ein Autofokus fehlt, es handelt sich um eine Fixfokus-Kamera.

Natürlich wird auch wieder ein 5G Modem verbaut, das aber deutlich stromsparender agieren dürfte als das im iPhone-12-Lineup. Vielleicht ist bis dahin auch schon Apples eigenes 5G-Modem fertig.

Die Gehäuse der iPhone-13-Serie soll wiederum unverändert zu den aktuellen Modelle bleiben. Wir gehen jedoch davon aus, dass Apple dann wieder neue Farben lancieren wird. Das dient auch dem Zweck, dass die Menschen dann erkennen, wer ein altes und wer ein neues iPhone besitzt. Sicherlich nicht jedermanns Sache, aber so funktioniert nun einmal Imponiergehabe.

Was hälst du von den Gerüchten? Wird das iPhone 13 wirklich nur ein lauwarmer Aufguss vom iPhone 12 werden?