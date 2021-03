Leaks zum iPhone 13: Orange Farboption, besserer Bildstabilisator

Zum iPhone 13, das wohl im September 2021 erscheint, sind zahlreiche kleine Leaks veröffentlicht worden, welche der YouTube-Kanal EverythingApplePro zusammengestellt hat.

Den Leaks nach soll das iPhone in zwei neuen Farbstellungen angeboten werden: Einmal in Mattschwarz und einmal in Orange mit Bronze, was eine metallisch braune Farbe ist.

Mehr Tonqualität durch Beamforming

Dazu soll eine bessere Audioqualität beim Telefonieren durch sogenanntes Beamforming möglich sein. Damit soll die Verständigungsqualität deutlich besser werden. Die Technik soll in die verkleinerte Notch eingebaut werden, die an den oberen Rand des Displays eingeschnitten ist.

Bessere Fotos mit Bildstabilisator

Zudem will Apple das Kameradesign des iPhone 13 ändern und dem Smartphone eine verbesserte Porträtfunktion spendieren. Dabei spielen der Bildstabilisator und der Lidar-Sensor eine entscheidende Rolle. Mit künstlicher Intelligenz und dem Abstandsmesser soll die Kamera zwischen Vorder- und Hintergrund unterscheiden können und die Bildstabilisierung auf den Vordergrund abstimmen. Videos sollen ebenfalls einen Porträt-Modus erhalten, heißt es in dem Bericht. Dieser ist beim iPhone bisher auf Fotos limitiert und stellt unter anderem den Hintergrund unscharf und erlaubt es, künstliche Beleuchtung auf das Motiv zu lenken.

Das iPhone 13 mini lebt

Das angeblich so erfolglose iPhone 12 mini soll den Gerüchten nach doch einen Nachfolger erhalten, der ein kleines Manko des aktuellen Geräts ausgleichen soll. Der Akku soll im Vergleich zum aktuellen Modell den Gerüchten nach etwas größer ausfallen.

