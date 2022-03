iPhone 13 kommt in Alpingrün und Grün, plus neue Frühjahresfarben für Hüllen und Apple Watch-Armbänder

Nicht nur in der Natur wird es bald grün, auch bei Apple. Die iPhone 13-Familie wird durch zwei neue Farb-Varianten ergänzt: Alpingrün für die iPhone 13 Pro- und Grün für die iPhone 13-Modelle starten in Kürze. Im Unterschied zu älteren Grün-Tönen, die Apple im Portfolio hatte, sind die beiden neuen Varianten von mittlerer Helligkeit, also weder so hell wie das blasse Grün, das das iPhone 11 trug, und noch so dunkel wie das beliebte Nachtgrün.











Ein alpingrünes iPhone 13 Pro oder Pro Max lässt sich ab dem 11. März vorbestellen, das grüne iPhone 13 und iPhone 13 mini wird ebenfalls ab dem 11. März geordert werden können. Passend dazu startet Zubehör in einer neuen Farbauswahl.











Silikon Case und Watch-Armbänder mit neuen Tönen

Apples neue Zubehör-Farben für die MagSafe-iPhone-Hüllen heißen Zitronenschale, Nektarine, Dunst-Blau und Eukalyptus. Sie sind ab sofort bestellbar und werden ab dem 11. März ausgeliefert. Bei den verschiedenen Apple Watch-Armbändern gibt es noch einige weitere neue Farben. Das Solo Loop startet in Nektarine, Mineralgrün, Eukalyptus und Zitronenschale, das geflochtene Band gibt es in Flamingo, Signalgrün, Abyssblau und Polarstern. Das Sportarmband bekommt die Farbauswahl Signalgrün, Zitronenschale und Dunstblau hinzu. Lavendelgrau/Blasslila, Nektarine/Pfingstrose, Hafermilch/Zitronen­schale, Eisblau/Abyssblau und Mitternacht/Eukalyptus starten für die Sport Loops.

Die neue Watch-Band-Auswahl kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 10. März.