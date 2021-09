iPhone 13, iPad, iPad mini: Versand in Vorbereitung, Lieferzeit jetzt im November

Falls du zu den Glücklichen gehörst, die am Freitag schnell bei der iPhone-Bestellung ohne Probleme durchgekommen sind, solltest du nun auch schon bald deine Bestätigung zur Versandvorbereitung bekommen. Bei Twitter findest du schon jetzt Meldungen, dass sich die ersten Geräte schon auf dem Weg zu ihren neuen Besitzern befinden. Der reguläre Auslieferungstermin in Freitag, der 24. September. In der Vergangenheit gab es aber auch schon Frühstarter, die ihre Geräte ein oder sogar zwei Tage früher in den Händen halten konnten.



Lange iPhone-Lieferzeiten, nichts ungewöhnliches

Auch all jene, die sich schon nach dem Apple-Event ihr neues iPad oder iPad mini bestellt haben, bekommen nun die Versandbestätigung. Wer sich aber erst jetzt dazu durchringt, eines der neu vorgestellten iOS-Geräte zu ordern, muss teilweise schon lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Bei Apple direkt gibt es einige Modell-Varianten der iPhone 13-Familie, deren Auslieferungstermin aktuell mit Anfang November angegeben wird.

Bei den iPads und iPad minis sieht es ganz unterschiedlich aus. Je nach Speicherplatz und Farbe kannst du auch heute noch ein Gerät bestellen, dass dich an diesem Freitag erreicht.

Bei den großen Apple-Retailern sieht es ähnlich durchwachsen aus. Bestellungen werden fast durchgängig erst im Oktober ausgeliefert. Auch bei dem neuen Zubehör sind die Lieferzeiten nach hinten gerutscht.

Vorbestellung bei großen Apple-Partnern

Auch bei den autorisierten Apple-Händlern und Partner ist der Vorbestellung gestartet. Zudem bekommst du auch bei den ersten Elektronikketten das neue Apple-Smartphone als Pre-Order.

Du hast aber zumindest bei Apple direkt noch eine gute Chance, einen Termin zur Abholung im Store für diesen Freitag zu bekommen. Das gilt für alle Neuvorstellungen und für alle Konfigurationen. Denkt aber daran, dass du dir dein Gerät über www.apple.com/de/store reservierst und einen Termin vereinbarst.

