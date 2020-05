Leak: Preise vom iPhone 12 stehen fest

Der Weltwirtschaft steht die größte Verwerfung in der Geschichte bevor. Die Kaufkraft vieler Menschen wird in Folge dieser Krise sinken, was der Konsumgüterindustrie große Sorgen bereitet. Wenn im Herbst oder Winter 2020 ein neues iPhone-12-Lineup vorgestellt wird, geht es auch um die Frage, was die Geräte kosten dürfen, damit sie in ausreichender Menge verkauft werden können.

Apple-Leaker Jon Prosser hat von seinen Quellen erfahren, dass Apple im Herbst 2020 vier neue iPhones auf den Markt bringen wird, die aber ein etwas anderes Preisniveau erreichen werden. Auf Twitter vermeldete Prosser, dass er die Preise kennen würde. Zuerst hat iMore über das Leak berichtet.

Die Preise der iPhone-12-Serie

iPhone 12 mit 5,4-Zoll-Bildschirm: 649 US-Dollar

iPhone 12 Plus, 6,1-Zoll-Bildschirm: 749 US-Dollar

iPhone 12 Pro, 6,1-Zoll-Bildschirm: 999 US-Dollar

iPhone 12 Pro Max, 6,7-Zoll-Bildschirm: 1.099 US-Dollar

Nicht einfach die US-Preise in Euro umrechnen

US-Preise werden immer ohne Sales-Tax angegeben. Den Dollar-Kurs zum Umrechnen zu verwenden und unsere 19prozentige Mehrwertsteuer nicht aufzuschlagen wäre also ein grober Rechenfehler. Wir schätzen daher ungefähr folgende Preise in Deutschland:

iPhone 12 mit 5,4-Zoll-Bildschirm: 699 Euro

iPhone 12 Plus, 6,1-Zoll-Bildschirm: 799 Euro

iPhone 12 Pro, 6,1-Zoll-Bildschirm: 1.099 Euro

iPhone 12 Pro Max, 6,7-Zoll-Bildschirm: 1.199 Euro.

Die Preise sollen jeweils für die kleinste Speicherausstattung gelten. Wie es darum bestellt ist, wissen wir nicht. Alle neuen Geräte sollen mit OLED-Bildschirmen und 5G-Modems ausgerüstet sein. Die Pro-Modelle erhalten 3 Hauptkameras und LiDAR, die anderen Modelle werden mit zwei Hauptkameras ausgerüstet.

Wirklich günstiger als die iPhone 11-Serie wird Apples Produktrange also nicht werden, die Geräte werden nur wesentlich besser ausgestattet sein. Anders ausgedrückt: Der Kunde bekommt mehr Leistung für sein Geld. Ob diese Strategie aufgeht, werden wir erst in einem Dreivierteljahr wissen, wenn Apple seine Quartalszahlen veröffentlicht. Die derzeitige Lage sieht für Apple erstaunlich gut aus, wie ein Blick in den Geschäftsbericht für das zurückliegende Quartal zeigt. Bald sollen auch die Apple Stores soweit möglich wieder eröffnen.

Deine Meinung zu den Preisen für das iPhone 12 ist gefragt

Was hältst du von Apples Strategie: Sollte das Unternehmen die iPhone-12-Serie einfach auf 2021 verschieben oder die Preise für das iPhone 11 nach den Sommerferien senken? Schreibe deine Meinung in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels!