iPhone 12: Navy Blue als neue Farbe im Gespräch

In den beiden vergangenen Hardware-Generationen bekannte Apple bei den iPhones wieder deutlich mehr Farbe. Neben dem bunten iPhone-XR- und den farbigen iPhone-11-Modellen erhielt auch das iPhone 11 Pro mit Nachtgrün eine neue Farbvariante, die neben den etablierten Gold, Silber und Space Grau besteht. Wie XDA-Entwickler und Leaker Max Weinbach nun mitteilt, soll mindestens ein iPhone-12-Modell auch in „Navy Blue“ erscheinen. Er erklärt gegenüber YouTuber EverythingApplePro, dass Apple die neue Farbe wohl nicht zusätzlich einführen wird, sondern das neue Nachtgrün ersetzt.

Was ist an den Gerüchten dran?

Weinbach lieferte in der Vergangenheit bereits korrekte Vorsagen – zumindest teilweise. So gab er im Mai 2019 via Twitter bekannt, dass der iPhone-XR-Nachfolger nicht mehr in Gelb erscheinen wird und Apple stattdessen eine hellgrüne Farbe einführen wird. Das iPhone 11 erschien allerdings dennoch in Gelb und zusätzlich dazu gab es auch die mintgrüne Farbvariante. Vielmehr ersetzte die Farbe damals das Hellblau.

Daneben ging von ihm bereits im Februar 2019 ein Tweet aus, in dem er noch vor der Vorstellung von iOS 13 mitteilte, dass die neue Version einen überarbeiteten Lautstärkeregler erhält. Es besteht also durchaus die Chance, dass die Aussage zum neuen Farbton stimmt, wobei Apple natürlich jederzeit noch Planänderungen vornehmen kann.



