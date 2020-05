iPhone 12 mit mehr Speicher als du brauchst

Im MacBook Air, MacBook Pro sowie weiteren Geräten verdoppelte Apple den Basisspeicher und machte dadurch den Einstieg effektiv günstiger. Dem Leaker Jon Prosser zufolge soll Apple auch beim iPhone 12 den Speicher erhöhen. Bislang bietet Apple standardmäßig 64 GB für iOS- und iPadOS-Modelle an. Dies soll sich im Herbst 2020 ändern. Wie Prosser mitteilt, wird das iPhone 12 mit 128 GB oder 256 GB ausgeliefert. Für das iPhone 12 Pro soll zusätzlich zu den beiden Optionen auch eine 512-GB-Variante angeboten werden.

Schon in der Vergangenheit hatte Apple immer wieder den Basisspeicher verdoppelt und nach drei Jahren infolge könnte es tatsächlich soweit sein. Oder was meint ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

