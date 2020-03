iPhone 12: Größere Batterie, bessere Kamera und schnelleres Display?

Die für den Herbst erwarteten iPhone-12-Modelle sollen vor allem mit 5G-Unterstützung und Detailverbesserungen punkten – soweit sind sich Marktbeobachter bislang einig. Nun haben die Leaker von EverythingApplePro und Max Weinbach neue Informationen zur nächsten Geräte-Generation zusammengetragen und veröffentlicht. Demnach soll Apple die Akkukapazität des iPhone 12 Pro Max um rund 10 Prozent erhöhen und damit auf 4.400 mAh anwachsen lassen. Das soll durch durch eine Verkleinerung des Logic Board möglich werden. Davon soll in erster Linie die Akkulaufzeit profitieren, denn der neue A14-Chip soll nochmals deutlich effizienter als sein Vorgänger ausfallen.

Bessere Kamera? Mehr Licht? Mehr Pixel?

Seit Jahren hält Apple an einer maximalen Auflösung seiner Kameras von 12 Megapixeln fest und erhöhte zuletzt in der iPhone-11-Reihe die Auflösung der Frontkamera moderat von 7 auf 12 Megapixel. Laut Max Weinbach soll sich das aber bald ändern. Ihm zufolge soll Apple bereits iPhone-Prototypen mit 64-Megapixel-Kameras ausgestattet haben und könnte damit zur Konkurrenz aufschließen – deren Systeme bieten teils bis zu 108 Megapixel. Zusätzlich soll auch die Ultraweitwinkel-Kamera verbessert werden und rund 35 Prozent mehr Licht einlassen, um so speziell den Nachtmodus weiter ausbauen zu können. Dieser soll dann auch auf die Kamera mit dem Teleobjektiv ausgeweitet werden.

Als würde das alles an Neuerungen noch nicht ausreichen, erklären die Leaker zudem, dass Apple das Display mit einer höheren Bildwiederholungsrate ausstatten wird. Es soll dann bis zu 120Hz bieten, wobei unklar ist, ob das Unternehmen die True-Motion-Technologie des iPad Pro übernehmen wird, die eine dynamische Anpassung der Bildfrequenz an die dargestellten Inhalte erlaubt.

Die aktuellen Leaks sind, wie immer, mit Vorsicht zu genießen. Die Verbreiter der neuen Details rund um die kommenden iPhones 2020 konnten aber bereits in der Vergangenheit mit korrekten Informationen punkten.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 819,99 €

Mehr zu diesen Themen: