Verschieben sich die neuen Apple-Produkte um Monate?

Wie das renommierte Wirtschaftsmagazin Bloomberg aktuell berichtet, stellte ein Analyst der „Bank of America“ eine Prognose für die kommenden iPhone-Modelle auf. Laut dieser soll sich das iPhone 12 mit 5G-Funktionalität um rund einen Monat verzögern, wenn es in diesem Herbst erscheint. Damit könnte es anders als sonst nicht schon im September, sondern erst im Oktober in den Regalen stehen.

Doch kein iPhone SE 2 im März?

Damit könnten sich nicht nur der iPhone-SE-Nachfolger verzögern, bei dem durch das Coronavirus ebenfalls Verzögerungen in der Zuliefererkette erwartet werden. Ursprünglich spekulierte man bei dem Gerät auf eine Veröffentlichung Ende März, aber diese könnte sich nun auf April oder gar in den Mai verschieben.

iPhones ausverkauft: Die Lager leeren sich

Daneben kursieren Meldungen, dass sich die Lieferzeiten verschiedenster Apple-Produkte weiter nach hinten verschieben. Neben dem iPad Pro und den verschiedenen AirPods-Modellen ist nun auch das iPhone 11 betroffen. In vielen Apple Stores herrscht zudem eine Knappheit an Ersatzgeräten sowie an Komponenten für Reparaturen, sodass sich auch diese verzögern können. Es bleibt daher abzuwarten, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Apple noch haben wird. Aktuellen Berichten zufolge könnte auch die traditionell im Juni stattfindende hauseigene Entwicklerkonferenz WWDC auf der Kippe stehen und nur als virtuelles Event abgehalten werden – Google und Facebook haben ihre Entwicklerveranstaltungen bereits abgesagt.

