18.09.2019 - 11:33 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Rückseite des iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max mit drei Kameras (Bild: Apple)

In der vergangenen Woche präsentierte Apple das neue iPhone 11. Die Keynote endete wie üblich mit einer Einladung an die Anwesenden in die sogenannte Hands-On-Area. Die Vertreter der Leitmedien erhalten bei der Gelegenheit ihre Testgeräte ausgehändigt. Jetzt erscheinen die ersten Reviews und aus diesen Tests zitiert Apple jetzt einige Statements und feiert die Markteinführung des neuen iPhone und sich selbst.

Drei Telefone: das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Zwei Kameras, 6,1-Zoll Liquid Retina; Drei Kameras und 5,8-Zoll Super Retina beziehungsweise 6,5 Zoll Super Retina im iPhone 11 Pro Max. Das sind die groben technischen Eckdaten der neuen iPhone-Modelle. Am Ende der Keynote vom 10. September sprach Tim Cook die übliche Einladung an die Anwesenden in die sogenannte Hands-On-Area aus. Dort erhalten die Vertreter der Leitmedien in der Regel ihre Testgeräte ausgehändigt.

Aus den jetzt erscheinenden ersten Reviews zitiert Apple und fast einige Statements zusammen. Den technischen Dreikampf in den Disziplinen Kamera, Akku und Prozessor gewinnen in diesem Jahre die neuen Kamera-Systeme im iPhone, denn an ihnen lassen sich die Neuheiten wie Weit-Winkel, Ultra-Wide und Nachtmodus sowie Zeitlupen-Selfies am einfachsten verdeutlichen.

Matthew Panzarino, Techcrunch

Der Nacht-Modus ist großartig.

Nilay Patel, The Verge

Das iPhone 11 ist ein ausgereiftes und ausgewogenes Produkt mit Leistungsreserven beim Akku und Prozessor für die kommenden Jahre.

Raymond Wong, Mashable

Die Software-Integration in die Kamera-Hardware macht den Unterschied.

Anabel Pasaron, refinery29

Das beste neue Feature ist der Nacht-Modus.

Chris Velazco, Engadget

Dieses Jahr macht Apple mit dem iPhone ein noch besseres Angebot. Man bekommt mehr zum besseren Preis.

Mark Spoonauer, Tom’s Guide

Das iPhone 11 repräsentiert einen großen Sprung nach vorn für die Fotografie.

Sarah Rense, Esquire

Meine Botschaft für Filmschaffende: 4K-Video mit 60 Frames mit allen drei neuen iPhones.

Todd Haselton, CNBC

Am liebsten fotografiere ich meinen Hund Mabel mit dem iPhone.

Robert Leedham, GQ UK

Das iPhone Pro hat das Pro im Namen verdient wie das MacBook Pro und das iPad Pro.

Trevor Long, 9News (Australia)

Überzeugt, dass das iPhone 11 im Alltag das beste Telefon auf dem Markt ist.

Kenny Yeo, HardwareZone Singapore

Der A13 Bionic ist nicht nur schneller als die Wettbewerber, er steckt sie alle in die Tasche.

Izwan Ismail, New Straits Times (Malaysia)

Die Kamera ist einfach und eingängig in der Anwendung und mit dem A13 Bionic Chip, iOS 13 sowie Machine Learning wird Fotografie am iPhone einfach noch besser.



Zu haben sind die neuen iPhone-11-Geräte ab 799 Euro für ein iPhone 11 mit 64 Gigabyte Speicher, respektive ab 1149 Euro für das iPhone 11 Pro mit 64 Gigabyte Speicher und 1249 Euro für das iPhone 11 Pro Max mit 64 Gigabyte Speicher. In neue Farbrichtung Mitternachtsgrün wie das iPhone 11 Pro und grün sowie violett beim iPhone 11, das sind die begehrten Farben der neuen iPhone-Generation, müssen Interessenten eventuell längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

