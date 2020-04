Durch diesen einfachen Hardwaretrick ist dein neues iPad Pro abhörsicher

In den Betriebssystemen versucht Apple wenig Daten an die Server zu übertragen und viele Daten direkt auf den Geräten zu verarbeiten, um einen hohen Datenschutz zu gewährleisten. Man verhindert das Tracking im Internet und verarbeitet mittlerweile Kamera-Material aus HomeKit direkt auf einem iPad oder HomePod. Neben der Software macht Apple auch auf Seiten der Hardware Fortschritte. Wie Apple in einem Support-Artikel ausführt, verhindert der T2-Chip in den mobilen Macs den Zugriff auf die Mikrofone, wenn das Gerät zugeklappt ist. Bei der Kamera verzichtet man darauf, da das Bild ohnehin verdeckt ist. Die Hardware-Verbindung wird unterbrochen, sodass weder der T2-Chip noch andere Software Zugriff auf das Mikrofon erhält.

Abhörsicher: Mehr Sicherheit im iPad Pro 2020

Während dies bereits an den MacBook-Modellen erprobt ist und für mehr Datensicherheit sorgt, sollen auch alle iPad-Modelle ab 2020 ein ähnliches Feature erhalten. Den Anfang macht dabei das frisch erschienene iPad Pro. Apple zufolge ist dies keine Standard-Funktion, die das Gerät im Werkszustand bietet. Vielmehr wird dies erst durch eine MFi-zertifizierte Hülle zum Zuklappen möglich, die sowohl von Drittanbietern als auch Apple verfügbar sind. Klappt man die Hülle zu, dann wird wie am Mac die Mikrofon-Hardware getrennt, sodass keinerlei Audiodaten aufgezeichnet werden können. Auch ein Jailbreak kann den Hardwaretrick nicht umgehen.

Mehr zu diesen Themen: