Apples kleiner Ausblick zeigt einige der 59 neuen Emojis, die das Unternehmen demnächst für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac einführen wird. In einer Mitteilung zu den neuen Themen sagte Apple bereits im Sommer, dass man dem Unicode-Konsortium vorschlug mehr Inklusionsthemen zu behandeln:

Nach Apples Vorschlag an das Unicode-Konsortium im vergangenen Jahr mehr Emojis für Menschen mit körperlichen Einschränkungen einzuführen, werden ein neuer Blindenhund, ein Ohr mit Hörgerät, Rollstühle, eine Arm- und eine Beinprothese in der Emoji-Tastatur erhältlich sein. Die Vielfalt in all ihren unterschiedlichen Formen zu feiern ist ein wesentlicher Bestandteil der Werte von Apple und diese neuen Optionen helfen, eine große Lücke in der Emoji-Tastatur zu schließen.