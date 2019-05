06.05.2019 - 21:55 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Warren Buffett's Paper Wizard (Bild: Apple)

Apple hat zu Ehren seines neuen Großinvestors Warren Buffett ein eigenes iOS-Spiel auf den Markt gedacht. „Warren Buffett's Paper Wizard“ erinnert an den ersten Job, den Buffet als Kind hatte und ist das erste iOS-Spiel von Apple seit 2008.

Der Investmentfond Berkshire Hathaway von Warren Buffett ist der zweitgrößte Inhaber von Apple-Aktien mit einem Anteil von fast 250 Millionen Aktien oder etwa 5 Prozent aller Anteile, die etwa 53 Milliarden US-Dollar wert sind.

Das war Apple offenbar Grund genug, um ein eigenes iOS-Spiel für Buffet zu entwickeln, wie der US-Fernsehsender Fox Business berichtet.

Am Samstag erschien Tim Cook überraschend auf dem jährlichen Meeting der Anteilseigner von Berkshire Hathaway. Auf dem Event wurde auch ein kleiner spaßiger Film gezeigt, in dem Cook eine Nebenrolle übernimmt. Im Film besucht Buffet ein Entwicklungslabor von Apple und will eine Zeitmaschine entwickeln lassen, um in die Vergangenheit zurück reisen zu können und seinem jüngeren Selbst einzutrichtern, früh genug Apple-Aktien zu kaufen, heißt es auf CNN. Tim Cook empfiehlt dann, ein iPhone-Spiel zu entwickeln, in dem ein Zeitungsbote die Hauptrolle spielt. Der Hintergrund: Buffet war selbst Zeitungsausträger in seiner Jugend. Der Film scheint leider bisher nicht öffentlich abrufbar zu sein.

Und es ist kaum zu glauben: Das Spiel Warren Buffett's Paper Wizard ist wirklich auf den Markt gekommen. Apple hat es selbst entwickelt und im App Store kostenlos veröffentlicht. Das geht aus den Informationen aus der App selbst hervor. Und so läuft das Spiel: Der Spieler muss Zeitungen gezielt werfen, um Punkte zu sammeln. Der Geschwindigkeitsgrad steigert sich wie üblich immer mehr, je weiter der Nutzer im Spiel voranschreitet. Apple soll zuletzt 2008 ein eigenes iOS-Spiel entwickelt und veröffentlicht haben, heißt es bei Macrumors.

