iTunes ade? Kein Problem mit dem kostenlosen DearMob iPhone Manager

Die Software steht sowohl für Windows- als auch für Mac-Nutzer zur Verfügung. Entsprechend fällt auch die Verwaltung der Geräte mit beiden Betriebssystemen leicht.

Nur mal eben schnell ein Backup erstellen?

Statt iTunes nutzen Sie in macOS Catalina heute den Finder, um beispielsweise ein lokales Backup zu erstellen. Doch Apples Idee von Backup und Wiederherstellung 2 ist eine, die Ihnen zwar viel Arbeit abnimmt, gleichsam aber auch wenig Potenzial zur Individualisierung bietet.

Wenn Sie beispielsweise das Backup in der iCloud aktivieren, müssen Sie selbst nichts weiter tun. Doch es kann sein, dass manche Dateien nicht gesichert werden, weil die Synchronisierung nur bei WLAN-Verbindung stattfindet. Auch müssen Sie sich in der Regel entscheiden, getreu dem Motto: Alles oder Nichts. Wenn Sie stattdessen ein Einzelnes Fotoalbum sichern wollten, oder die Lieder einer Abspielliste, bietet Ihnen Apple wenig Möglichkeiten. So können Sie zwar ein Album zusätzlich in der Cloud sichern, aber das wollten Sie ja eigentlich gar nicht und überhaupt ist vielleicht irgendwann der Speicher aufgebraucht. Und dann beim Wiederherstellen? Anders als am Mac mit Time Machine, haben Sie nicht die Wahl, einzelne Dateien wiederherzustellen.

Drei Gründe für den iPhone Manger

Genau an diese Stelle tritt der DearMob iPhone Manager. Er bietet drei entscheidende Vorteile:

Die Software ist deutlich flexibler als Apples Backupmethoden.

Die App hilft Ihnen außerdem, iPhone-Daten auf ein neues Gerät zu migrieren.

Darüber hinaus können Sie Dateien beim Import automatisch an Ihre Bedürfnisse anpassen und unmittelbar in das passende Format konvertieren. Das gilt sowohl für Videos und Musik als auch für E-Books.

Dazu bietet die App viele Verwaltungs- und Sortiermöglichkeiten für Musik und Abspiellisten, für Kontakte und andere Medien mehr. Wenn Sie beispielsweise nur Songs eines Künstlers vom Gerät kopieren möchten, um Sie zum Beispiel auf einem USB-Stick zu speichern, dann ist das im Handumdrehen dank entsprechender Filter erledigt. Sie können Dateien aber auch anhand von Datumsangaben oder sogar Suchanfragen exportieren.

Falls Sie auf der Festplatte noch Videos, Musik oder E-Books besitzen, können Sie diese bedenkenlos mit dem iPhone-Manager auf das Gerät kopieren. Die Software denkt mit und konvertiert die Medien in passende Formate, sodass Sie diese auf dem iPhone auch konsumieren können.

Exportieren Sie Bilder für Nicht-Apple-Nutzer nicht in HEIC, sondern als JPG. Oder geben Sie Kontakte in Form von VCF-, PDF-, TXT- oder HTML-Dateien weiter.

Ein Feature, mit dem die App in der Grauzone agiert, ist das Entfernen vom Kopierschutz bei Musik, Filmen und Büchern. Auf diese Weise können Sie aber die bei Apple gekaufte Musik auch im Autoradio genießen.

Noch zwei Funktionen gefällig? Sie können mit dem DearMob iPhone Manager das iPhone als USB-Stick verwenden und auch Klingeltöne erstellen.

Fazit: Software für viele Anwendungsgebiete

Eine generelle Empfehlung auszusprechen, wäre angesichts der Programmvielfalt vermessen. Denn der DearMob iPhone Manager richtet sich mit seinen vielen Nutzungsszenarios an ganz unterschiedliche BenutzerInnen.

Sie wollen die Migration von einem iPhone oder iPad zum anderen beschleunigen? Dann schauen Sie sich an, ob die Software Ihren Wünschen entspricht. Hauchen Sie älteren Geräten wieder neues Leben ein, indem Sie Dateien sicher herunterkopieren und anderswo zwischenlagern.

