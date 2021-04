iOS 15 Leak: Diese neuen Funktionen plant Apple für iPhone und iPad

In etwas über einem Monat stellt Apple das nächste große Update für iPhone und iPad vor. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman dürfen sich alle Nutzer über zahlreiche neue Features freuen, die sich vom Sperrbildschirm über den Home-Bildschirm bis hin zu den Benachrichtigungen erstrecken. Dadurch will man mehr Individualität und Freiraum für die Nutzer schaffen. Besonders bei den Benachrichtigungen will Apple mehr auf die Präferenzen der Nutzer eingehen, Gurman will die aus dem Apple-Umfeld erfahren haben. Doch der Reihe nach.

Benachrichtigungen nach Status: Was hat das zu bedeuten?

Laut dem gut informierten Reporter soll Apple die Benachrichtigungen noch feiner anpassbar machen. Konkret will das Unternehmen verschiedene Zustände einführen, die sich entweder manuell oder automatisch einstellen lassen. Der Zustand oder Status soll beispielsweise darüber bestimmen, ob du Benachrichtigungstöne erhältst oder nicht. Zu den Zuständen sollen „Schlafen“, „Fahren“, „Arbeiten“ sowie anpassbare Kategorien gehören. Sowohl auf dem Sperrbildschirm als auch im Kontrollzentrum sollst du den Status ändern können. Je nach Auswahl können auch automatische Nachrichten gesendet werden, sollte dir jemand schreiben oder dich anrufen. Damit macht man das Feature unabhängig von „Nicht stören“ sowie „Beim Fahren nicht stören“.

iPadOS 15: Ein neuer Home-Bildschirm für das iPad

Weiter berichtet Gurman, dass Apple 2021 auch den Home-Bildschirm am iPad überarbeitet will, nachdem man ihn bereits iPhone mit Widgets ausstattet. Diese sollen sich mit iPadOS 15 überall auf dem Home-Bildschirm platzieren lassen und sind nicht mehr an die Seitenleiste gebunden. Es soll sogar soweit gehen, dass der Home-Bildschirm vollständig mit Widgets ausgefüllt werden kann.

Apple plant daneben Anpassungen für iMessage. Die Nachrichten-App soll in eine bessere Position gebracht werden, um WhatsApp eine stärkere Konkurrenz zu machen. Details kann Gurman aktuell noch nicht nennen. Gleichzeitig ging er jedoch auch auf Apples Datenschutzmaßnahmen ein. Mit iOS 15 soll ein neues Menü kommen, dass anzeigt, welche Apps heimlich von dir Daten sammeln. Dadurch will man auf schwarze Schafe aufmerksam machen, die Apples Datenschutzrichtlinien umgehen wollen.

Es bleibt spannend, ob bis zur Vorstellung Anfang Juni weitere Informationen durchrutchen. Welches Feature wünscht ihr euch für iOS 15? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.