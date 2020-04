iOS 14 Leak: Interner Passwortmanager besser als 1Password und LastPass?

In einer Vorabversion von iOS 14 hat 9to5Mac Hinweise auf einen neuen Passwortmanager des mobilen Betriebssystems entdeckt. Künftig soll die sogenannte iCloud Keychain nicht nur die Passwörter und Kreditkartendaten des Nutzers sicher speichern können sondern auch noch weitere Funktionen erhalten - die bisher den Einsatz anderer Passwortmanager nötig machten.

So soll iOS 14 Warnhinweise anzeigen, wenn der Nutzer ein Passwort für mehrere Dienste verwendet und ihm vorschlagen, doch Abhilfe zu schaffen. Der iCloud Passwortmanager kann schon jetzt eigene und sehr komplexe Passwörter vorschlagen und beispielsweise Webformulare ausfüllen. Der Nutzer erfährt so nur noch bei Interesse das verwendete Passwort, muss ansonsten aber nur noch ein Masterpasswort eingeben oder sich per Face ID oder Touch ID authentifizieren lassen. Das macht den Passwortmanager in iOS so mächtig und auch so beliebt - doch er kann recht wenig, was sich mit iOS 14 ändern soll. Der neue iCloud Passwortmanager wird auch in macOS und iPadOS einziehen.

9to5Mac vermutet, dass sich mit der neuen Anwendung in iOS 14 Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Codes generieren lassen. Dann könnten Nutzer womöglich bald auch auf den Google Authenticator oder die Microsoft Authenticator-App verzichten.

Was noch fehlt, wäre der optionale Verzicht auf die iCloud und somit die Möglichkeit auch auf einen rein lokalen Passwortspeicher zugreifen zu können. 1Password bietet diese Möglichkeit seit langem, LastPass hingegen nicht.

Welche Funktionen fehlen Ihnen beim iCloud Passwortmanager noch? Schreiben Sie einfach einen Kommentar unterhalb dieses Artikels!

