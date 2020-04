iOS 13.5: So verwaltest du die COVID-19-Benachrichtigungen am iPhone

Das musst du wissen COVID-19-Benachrichtigungen erst ab iOS 13.5 möglich

Setzt App von offizielen Stellen wie Regierung oder Gesundheitsorganisationen voraus

Bluetooth muss eingeschaltet sein

Funktion ist abschaltbar

Eigentlich sollte iOS 13.4.5 erscheinen, aber durch die großen Neuerungen entschied sich Apple während der Betaphase für eine neue Nummerierung auf iOS 13.5. Die wichtigste Funktion, die das Update bringen wird, ist wohl die Möglichkeit der Kontaktverfolgung durch Organisationen. Via Bluetooth will man anonym auf dem Gerät Berührungspunkte zwischen Personen für 14 Tage sichern, bevor diese gelöscht werden. Sollte eine Person positiv auf COVID-19 getestet sein, hat diese die Möglichkeit die anonymisierten Daten hochzuladen und Kontaktpersonen per Benachrichtigung zu informieren.

Dabei gibt es zwei Dinge zu beachten. Auf der einen Seite ist es notwendig, dass man die App einer offiziellen Stelle auf dem iPhone installiert hat, da nur diese Zugriff auf die Schnittstelle von Apple und Google haben. Außerdem muss man sein Einverständnis für die Verwendung von Bluetooth geben.

So verwaltest du die COVID-19-Benachrichtigungen am iPhone

Apple gibt dir die Möglichkeit, dass du an der Kontaktverfolgung trotz installierter App nicht teilnimmst. Dadurch soll ein ungewolltes Tracking verhindert werden. Natürlich wäre auch das Abschalten von Bluetooth möglich, aber die macht nur wenig Sinn, wenn man es für AirDrop, AirPods oder die Freisprecheinrichtung im Auto verwendet.

Hinweis: In der Beta sind die „COVID-19-Benachrichtigungen“ standardmäßig aktiviert, sammeln jedoch noch keine Daten, da eine Verbindung zu einer App notwendig ist. Wer auf Nummer sichergehen möchte, sollte die Funktion dennoch deaktivieren.

Um die Benachrichtigungen sowie das Tracking auf dem iPhone zu deaktivieren, öffnest du ab iOS 13.5 die Einstellungen und rufst „Datenschutz“ auf. Danach tippst du auf „Health“. Gleich oben ist die Option „COVID-19... “ sichtbar. Tippe darauf und deaktiviere sie, indem du den Schieberegler nach links ziehst.

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 479,00 €