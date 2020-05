iOS 13.5: Diese Daten schicken Apple Watch und iPhone künftig in Notfall

iOS 13.5 Beta 4 erhielt eine Funktion, die Ersthelfern helfen soll, Notfallpatienten besser zu versorgen. Das gilt nicht nur für die Corona-Krise, sondern auch für die Zeit danach.

Apple-Nutzer können schon jetzt wichtige Gesundheitsdaten in ihren Geräten speichern. Dieses Daten lassen sich in Form des Notfallpasses auf Wunsch auch für Dritte auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen. Bei der Apple Watch funktioniert das über den Button an der Seite. Dazu kommt noch die SOS-Funktion, die manuell ausgelöst werden kann, wenn man in Schwierigkeiten ist.

Neu bei iOS 13.5 und watchOS 6.2.5 ist die Kombination zwischen Notfallpass und Notfall-SOS. Auch hier kann der Nutzer natürlich festlegen, ob er das überhaupt möchte. Wenn, dann werden über die neue Notfall-SOS-Funktion auch die Daten des Notfallpasses verschickt.

Ob das nun wirklich hilft, den Patienten besser zu versorgen, sei dahingestellt. Denn wieso sollten die Mediziner den vom Patienten selbst eingetippten Informationen vertrauen? Bei Blutgruppen wird vor einer Transfusion die Blutgruppe zum Beispiel immer neu bestimmt, selbst wenn der Patient sein Impfbuch bei sich tragen sollte.

Was hältst du von der neuen Funktion? Würdest du dich dafür entscheiden, dass Notfall SOS und Notfallpass miteinander verbunden werden sollen? Schreibe in den Kommentaren deine Meinung!