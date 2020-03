iPadOS 13.4 mit Trackpad-Support erscheint am 24. März

Das neue iPad Pro ist ab kommender Woche erhältlich und wird später in diesem Jahr ein besonderes Zubehör erhalten: Das Magic Keyboard mit integriertem Trackpad. Um das Gerät sowie andere iPad-Modelle auf die Trackpad-Unterstützung vorzubereiten, kündigte man an, dass am 24. März iPadOS 13.4 erscheint, welches das neue Feature einführt.

iPadOS 13.4 mit Trackpad-Unterstützung wird am 24. März als kostenloses Softwareupdate für alle iPad Pro-Modelle, iPad Air 2 oder neuer, iPad 5. Generation oder neuer sowie iPad mini 4 oder neuer verfügbar sein.

Zusätzlich wird das neue Betriebssystem die Möglichkeit einführen, dass Nutzer iCloud-Ordner mit anderen Personen teilen können – ähnlich wie man es bereits von Dropbox oder Google Drive kennt. Außerdem bringt Version 13.4 ein neues Navigationsmenü für die Mail-App sowie viele weitere Neuerungen.

iPadOS 13.4 nicht das einzige neue Betriebssystem

Neben iPadOS 13.4 testet Apple aktuell auch iOS 13.4, tvOS 13.4 und macOS 10.15.4. Es ist daher anzunehmen, dass Apple am 24. März auch die anderen Betriebssystemupdates veröffentlichen wird. Am iPhone dürfen sich Nutzer dann etwa über bessere Steuerelemente in Drittanbieter-Apps freuen, während man eine Funktion namens CarKey integriert. Diese soll später dazu dienen, dass das iPhone als digitaler Autoschlüsel verwendet werden kann.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPad Pro (11 Zoll, Wi-Fi, 64GB) - Space Grau (Neuestes Modell) 799,00 €

Mehr zu diesen Themen: