Apple deaktiviert heimliche Ortung in iOS 13.3.1 Beta 2

Die Privatsphäre der Nutzer ist Apple heilig, und so mutete es seltsam an, dass ausgerechnet der Ortungsdienst bei den Modellen der iPhone-11-Serie, nicht ganz deaktivierbar ist. Selbst wenn die Ortungsdienste abgeschaltet werden, prüft das iPhone seine Position - wegen des U1 Ultrabreitband-Systems. In der Beta 2 von iOS 13.3.1 kam nun ein Schalter für UW hinzu, wie Brandon Butch auf Twitter meldet.

So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV — Brandon Butch (@BrandonButch) January 17, 2020

Der Schalter befindet sich in den Einstellungen/Datenschutz/Ortungsdienste/Systemdienste. Wer das System deaktiviert, erhält eine Warnung, dass diese Einstellung die Leistung von Bluetooth, WLAN und Ultrabreitband beeinträchtigt.

Bisher argumentierte Apple: Ultrabreitband benötige Ortungsdaten, weil nur so sichergestellt werden kann, dass gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden können, die an bestimmten Orten die Deaktivierung des Chips erforderlich machen. iOS nutzt also die Ortungsdaten, um festzustellen, ob sich das iPhone gerade an einen dieser „verbotenen Orte“ befindet, wie Macrumors schreibt. Nun kann der Nutzer Ultrabreitband auch manuell abschalten - daraufhin werden die Ortungsdienste nicht mehr benötigt. Für wann die Veröffentlichung von iOS 13.3.1 vorgesehen ist, bleibt unbekannt.

Wofür überhaupt Ultrabreitband?

Der neue Chip ist dafür geeignet, kompatible Geräte im Raum zu lokalisieren. Das könnte zum Beispiel ein smarter Schlüsselanhänger sein, der mit einem entsprechenden Sender ausgerüstet ist oder ein iPhone oder künftige AirPods, die der Nutzer verloren hat. Mit der Technik ist eine genaue Peilung der Geräte möglich.



