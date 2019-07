iOS 13: Sprachen in Apps nicht mehr ans System gebunden. Beim Blick auf das kommenden Betriebssystem von Apple lohnt es sich die Beiträge anzusehen, die nicht Teil der Hauptpräsentation gewesen sind. Apple veröffentlicht zum Glück viele seiner Entwickler-Sessions zur kostenlosen Ansicht. So konnten wir erfahren, dass es in Zukunft viel flexibler zugehen wird bei der Einstellung von Sprachen.