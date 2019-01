31.01.2019 - 21:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



31.01.2019 - 21:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples bevorstehender Fix für den FaceTime-Fehler, mit dem Personen belauscht werden können, wird in Form eines iOS 12.1.4 Updates ausgeliefert. Das haben die Webanalysedaten von mehreren Websites ergeben.

So berichtet MacRumors davon, dass schon am 29. Januar, dem Tag nach der Veröffentlichung des FaceTime-Fehlers, eine Handvoll Besuche von Geräten mit einem iOS 12.1.4 in den Logs auftauchten.

Apple versprach am Montag, dass ein Software-Fix für das Problem "noch in dieser Woche" kommen würde, aber jetzt, da es Donnerstag ist, bleibt nicht mehr viel Zeit. Ein Update am Freitag zu veröffentlichen ist riskant - enthält es selbst Fehler, kann Apple wegen des Wochenendes zwei Tage lang nicht eingreifen. Vielleicht bringt Apple das Update aber noch im Laufe des Tages, um die Gruppen-Chatfunktion in Facetime wieder aktivieren zu können.

Ein Bug in der Software hatte es zuvor erlaubt, dass Sie andere Nutzer belauschen konnten und umgekehrt. Wurde ein Nutzer via Gruppen FaceTime angerufen, dann konnte der Anrufer schon vor dem Entgegennehmen hören und sehen, was der Angerufene gerade macht. Der Trick dabei war besonders kurios. Man wählt einen Kontakt zum Anrufen aus und wischt nach oben, um eine weitere Person hinzuzufügen. Als zusätzliche Person wählt man sich selbst aus und schon wird die Verbindung zu allen Teilnehmern aufgebaut, ohne dass der Gegenüber den Anruf entgegengenommen hat. Auf diese Art ließen sich etwa Gespräche belauschen.

Lesetipp Schwere Sicherheitslücke in FaceTime: Apple deaktiviert Feature nach Lauschangriffen Lange haben sich die Nutzer auf Gruppenanrufe via FaceTime gefreut. Im letzten Jahr kündigte Apple dann das Feature an und wollte es... mehr

Die Mutter des Teenagers, der den Fehler ursprünglich entdeckte, teilte mit, dass sie sich bereits am 20. Januar an Apple wandte. Sie erhielt keine Antwort, obwohl sie E-Mails und ein Video zur Dokumentation des Bugs einschickte.

Es ist daher nicht klar, wann das richtige Team bei Apple von dem Fehler erfuhr und wann mit der Arbeit an einem Fix begonnen wurde.

Anzeige