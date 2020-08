iMac 27 Zoll mit fest verlöteten SSDs - bis auf zwei Ausnahmen

Nach internen Dokumenten, die iFun.de zuerst entdeckt hat und die eigentlich für Apples Techniker gedacht sind, hat der neue iMac 27 Zoll nur noch fest eingelötete SSDs, die sich also nicht austauschen lassen. Die einzige Erweiterungsmöglichkeit besteht in Form externer SSDs, die per USB-C angeschlossen werden müssen.

Bei früheren iMacs ließen sich die Festplatten und SSDs austauschen. Nun hat Apple das Fusion-Drive aus dem iMac verbannt, das eine Mischung aus SSD und Festplatte war und verbaut nur noch SSDs. Damit konnte sich Apple auch die Steckverbindung und damit ein paar Cent sparen.

Der Flash-Speicher ist nun auf der Platine der neuen 27-Zoll-iMacs fest verlötet. MacRumors hat jedoch noch weitergehende Informationen aus internen Dokumenten herausgefunden.

Demnach gilt zwar für alle iMacs, dass die SSDs fest verbunden sind, bei den teuren 4-TByte- und 8-TByte-Konfigurationen gibt es eine Steckverbindung auf der Platine, mit der eine weitere SSD eingebaut werden kann. Diesen Stecker gibt es bei den preiswerteren Modellen mit Speicherkapazitäten von 256 GByte, 512 GByte, 1 TByte und 2 TByte nicht.

Und noch eine wichtige Information für alle Interessenten und Käufer der neuen iMac-Generation: Die Flash-Speicher sind mit dem Board nicht nur physisch verbunden. Die Hardware-Verschlüsselung verbindet Board und SSD auch logisch miteinander. Deshalb ist ein regelmäßiges Backup unumgänglich. Eine Datenrettung wird kaum mehr möglich sein.

Der neue iMac mit 27 Zoll Display wird ab dem 14. August 2020 ausgeliefert. Der Desktop-Rechner ist ab 2.046,05 Euro erhältlich. Das Basismodell verfügt über eine Sechskern-CPU, 8 GByte RAM, eine Radeon Pro 5300 GPU und eine 256 GByte große SSD.

Interessierst du dich für den neuen iMac? Ist die fehlende Austausch- und Erweiterbarkeit der SSDs für dich ein Problem? Dann schreib' doch einmal etwas dazu in die Kommentarspalten unterhalb des Artikels!

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple iMac (27", mit Retina 5K Display, 3, 0 GHz 6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation, 1 Tb) (Neuestes Modell) 1.839,90 €