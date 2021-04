Ikea Myrvarv — günstige LED-Lichtleiste kommt nach Deutschland

Ikea bringt mit der Myrvarv eine preiswerte und dimmbare LED-Lichtleiste nach Deutschland. Sie lässt sich zuschneiden und um Ecken und Kanten herumführen und kostet 19,90 Euro.

Abschneiden möglich

Die Myrvarv ist zwei Meter lang und strahlt nur in weißem Licht. Ikea gab die Lichtfarbe nicht an, von den Fotos her dürfte es sich um gelblich-warmes Licht handeln, dass sich zudem dimmen lässt. Leider lassen sich nicht mehrere der Lichtschlangen hintereinander anschließen, sodass du immer nur maximal zwei Meter langes, nahtloses Licht hast.

Mit der LED-Schlange ist es nicht getan

Zum Betrieb ist ein Tradfri-LED-Treiber erforderlich, der 25 Euro kostet und zwei Lichtschlangen mit Strom versorgen kann. Wer die Lichtschlange ins Smart Home einbinden und nicht nur über die Fernbedienung (10 Euro) oder einen Dimmer-Knopf (6 Euro) bedienen will, braucht auch das Trådfri-Gateway für 20 Euro oder einen anderen, Zigbee-kompatiblen Router wie den von Philips Hue. Die Lichtschlange kann auch in HomeKit integriert werden und mit Szenen per Knopfdruck oder mit Siri gesteuert werden. Der LED-Lichtschlauch benötigt 12 Watt und liefert einen Lichtstrom von 1.200 Lumen.

Wir brauchen deine Erfahrungsberichte

Besitzt du ein Trådfri-Gerät von Ikea? Wie sind deine Erfahrungen damit? Schreibe sie gerne in die Kommentare unterhalb des Artikels, wir sind sehr gespannt.

