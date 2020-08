Außergewöhnlich: Schwimmender Apple Store eröffnet bald – erste Fotos

Apple ist bekannt für Ladengeschäfte in Nobelviertel und geschichtsträchtigen Orten. Gleiches gilt allerdings auch für die Designs der Apple Stores. Während diese im Inneren klaren Vorgaben bei der Produktpräsentation und -aufbereitung folgen, haben viele der Stores ganz eigenwillige Designs, die absolute Hingucker sind und sich in vielen Städten zu Touristenattraktionen entwickelt. Das berühmteste Beispiel ist natürlich der Glaswürfel an der Fifth Avenue in New York.

Apple Marina Bay Sands: zweimal einmalig

Wenn man die ersten Aufnahmen des neuen Apple Stores in Singapur sieht, könnte man sie für sehr gute Photoshop-Bilder halten. Jedoch ist dies nicht der Fall. Aktuell verdeckt Apple noch das Innere des Stores, aber schon von Außen ist er beeindruckend. Er wirkt wie ein großer Gymnastikball im Wasser und ist damit auf mehrere Arten besonders. Zum einen ist das Kugeldesign schon einmalig für einen Apple Store und dann schwimmt er auch noch im Wasser vor dem Marina Bay Sands Hotel, welches durch den Infinity-Pool auf dem Dach Berühmtheit erlangte.

Eröffnung schon bald

Auf der offiziellen Website zum neuen Apple Marina Bay Sands gibt es nicht nur Wallpaper für dein iPhone, iPad und deinen Mac zum Herunterladen, sondern dort stellt man auch die baldige Eröffnung in Aussicht. Damit wird man innerhalb von drei Jahren bereits den dritten neuen Store in der Region eröffnen. Ins Detail ging Apple jedoch nicht, sodass der Store jederzeit vom letzten Augustwochenende bis zum Jahresende die Türen für Besucher und Kunden öffnen könnte. Wann wir auch einen Blick in das Innere werfen dürfen, bleibt ebenfalls offen. Bis dahin hat Apple eine kleine animierte Grafik bereitgestellt, um auf den Apple Marina Bay Sands einzustimmen.

Here’s Apple’s fun teaser video for the upcoming Marina Bay Sands store in Singapore: pic.twitter.com/ngDHk1apDV — MacRumors.com (@MacRumors) August 24, 2020

Was haltet ihr von dem Design? Wäre Apple Marina Bay Sands für euch mehr ein Store oder doch eine Touristenattraktion? Lasst es uns wissen.