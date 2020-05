Hat Apple die schnellsten Intel-Prozessoren im MacBook Pro?

Das 13" MacBook Pro hat endlich Intels Ice-Lake-Prozessoren erhalten. Dabei fiel auf, dass Apples neuer Laptop einen Chipsatz verwendet, der keinem anderen Hersteller zur Verfügung steht. Ursprünglich kündigte Intel die zehnte Prozessor-Generation der U-Serie in mehreren Variationen an. Die High-End-Ausführung i7-1068G7 mit 28 Watt gehört ebenfalls dazu. Wie die Website NotebookCheck anmerkte, ist dieser von Intels Website verschwunden und als i7-1068NG7 wieder aufgetaucht.

Dabei signalisiert das „N“ in der Bezeichnung, dass der Chip exklusiv für Apple reserviert ist. Passend dazu tauchte in Intels ARK-Datenbank auch der i5-1038NG7 auf, der zuvor keine Erwähnung erhielt und in Apples 13" MacBook Pro für 2.130 Euro zum Einsatz kommt – ebenfalls exklusiv. Daher lässt sich sagen, dass Apples neue Pro-Modelle mit den stärksten Chipsätzen der aktuellen U-Serie (10. Generation) ausgestattet sind.