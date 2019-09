21.09.2019 - 17:01 Uhr Geschrieben von Mac Life



21.09.2019 - 17:01 Uhr Geschrieben von Mac Life

Rollei GO! (Bild: Rollei)

Wir präsentieren Ihnen regelmäßig neues Zubehör, das wir in der Redaktion unter die Lupe genommen haben. Diesmal unter anderem dabei der Bluetooth-Lautsprecher UE Wonderboom 2, sowie der Smartphone-Gimbal Rollei GO! und der clevere Laptop-Ständer Moft.

Rollei GO!

Smartphone-Gimbal: Die optische Bildstabilisierung in aktuellen iPhone-Modellen funktioniert super, hat aber Grenzen. Noch ruhigere Kamerafahrten gelingen mit der kardanische Aufhängung vom Kamerazubehör-Spezialisten Rollei. Die dazugehörige App erlaubt detaillierte Einstellungen zur Stärke und Geschwindigkeit der Motoren. Der 2200-mAh-Akku hält bis zu 10 Stunden und lädt auf Wunsch das iPhone kabelfrei auf. Zusätzliche Features wie Motion Timelapse, Objektverfolgung und der Inception-Modus runden das stimmige Gesamtpaket ab. stm

Hersteller: Rollei

Preis: 100 Euro

Web: www.rollei.de

Pro: gute Stabilisierung, viele Funktionen, kabelfreies Laden, Stativfunktion

Contra: Griff für schwere Smartphones etwas zu leicht

Note: 1,5

Fazit: Praktisches Zubehör für Hobby-Kamerafrauen und -männer.

ATH-Sport7TW

True-Wireless-Kopfhörer: Nervt Sie das Herausfallen der AirPods beim Sport? Dann bietet Audio-Technica eine Alternative für das Work-out.

Merke: Wer In-Ears kauft, sollte sich nicht zu fein sein, etwas Zeit in die Auswahl der für den eigenen Gehörgang passenden Ohrstöpsel zu investieren. Das gilt gerade beim Sport7TW: Die richtige Kombination mit den Silikonflügelchen sorgt für einen sehr sicheren Sitz auch beim exzessiven Rumgehopse im Studio. Eine Beschäftigung mit der iPhone-App schadet ebenfalls nicht: Diese spielt etwa eventuelle Firmware-Updates auf und erlaubt die Umschaltung des Audio-Codecs von AAC auf SDBC, wenn die Bluetooth-Verbindung – wie in unserem Test leider häufiger der Fall – wacklig ist. Außerdem warten hier zwei Muster für die Tastenzuweisung auf ihre Auswahl. Die Nutzung der Touchflächen setzt wiederum etwas Einpauken voraus, bevor alle Kombinationen zum Starten, Stoppen, Skippen der Musik, zum Aufruf des Sprachassis sowie zum Telefonieren wirklich sitzen.

So viel Einarbeitung belohnt Audio-Technicas komplett kabelfreier Kopfhörer dann mit einem erstaunlich vollen und gut verteilten Klangbild, das in Höhen und Tiefen zu überzeugen weiß und sich auch dankbar mit einem Equalizer veredeln lässt. tr

ATH-Sport7TW (Bild: Audio-Technica)

Hersteller: Audio-Technica

Preis: 200 Euro

Web: audio-technica.de

Pro: Klang, Sitz, schweißresistent

Contra: zuweilen „Ping-Pong-Effekt“ zwischen den Hörern

Note: 2,6

Fazit: Allrounder mit sicherem Sitz, aber Bluetooth-Unsicherheiten.

Artwizz Neoprene Sleeve Pro

MacBook-Schutz: Die Neoprene Sleeve kennen wir als zuverlässigen und schlanken Schutz für unser MacBook. Mit der Pro-Variante bringt Artwizz im August eine Umsetzung mit einem Extrafach auf den Markt. Diagonal an einer Seite angebracht, ist in diesem Platz für Kabel, Adapter oder das iPhone. Die Vorzüge der Sleeve bleiben bei dem für das MacBook Pro 13" (2016) und MacBook Air 13" (2018) erhältlichem Pro-Modell erhalten: Innen sichert weicher Webpelz den Laptop, der Schutzrand ist gepolstert. Zudem ist die Sleeve spritzwassergeschützt. tf Neoprene Sleeve Pro (Bild: Artwizz) Produkthinweis

Preis: 40 Euro

Web: artwizz.com

Pro: großes Zusatzfach, in 4 Farben erhältlich

Contra: nur für zwei MacBook-Modelle verfügbar

Note: 1,2

Fazit: Sichere MacBook-Tasche im klassischen Design mit Platz für Zubehör. UE Wonderboom 2

Bluetooth-Lautsprecher: Mit dem Wonderboom 2 geht der kleine „Brüllwürfel“ generalüberholt ins Rennen um die Gunst der Hörerschaft.

In etwa so groß wie ein praller, saftiger Apfel, baut der kompakte Bluetooth-Lautsprecher auch jenseits seiner Größe auf den Stärken seines Vorgängers auf. Eine dieser Stärken ist und bleibt der trotz zwergenhaftem Äußeren überzeugend voluminöse Klang. Die für Modellrunde zwei versprochene zusätzliche „Bass-Power“ lässt sich zwar erahnen, ein „Bassmonster“ ist die kleine Knutschkugel aber noch immer nicht. Auf Wunsch lässt sich nun aber ein Outdoor-Modus aktivieren, der die maximale Lautstärke zu Lasten der Basswiedergabe erhöht – das ist im Prinzip nicht mehr als ein Equalizer-Preset, aber am Baggersee zählt bekanntlich jedes zusätzliche Dezibel.

Der in fünf verschiedenen Farbkombinationen erhältliche Lautsprecher ist wasserdicht nach IP67, ist also auch für den Ausflug unter die Dusche oder das Schwimmbad geeignet. Verbessert wurde zudem die Laufzeit, und zwar auf 13 Stunden. Paart man zwei der neuen Wonderbooms miteinander, erhält man echten Stereoklang – bei einem Preis von 100 Euro pro Box geht das aber etwas ins Geld.

Vermisst haben wir eine USB-C-Buchse zum Laden und die Integration etwa von Alexa. sm

UE Wonderboom 2 (Bild: Hersteller)

Hersteller: Ultimate Ears

Preis: 100 Euro

Web: ultimateears.com

Pro: Klang, Akkulaufzeit

Contra: kein Sprachassistent, nur Micro-USB-Ladebuchse

Note: 1,5

Fazit: Überraschend lautstarker Soundzwerg für unterwegs.

Moft

Laptopständer: Moft scheint einen Nerv getroffen zu haben: Über 50.000 Unterstützer machten den fest am MacBook (Pro) haftenden Origami-Ständer zu einem Erfolg. Gerade einmal 3 Millimeter flach, trägt er gefaltet und fest mit der Unterseite des Laptops verklebt kaum auf. Aufgestellt schrägt er das MacBook knapp 5 beziehungsweise 7,5 Zentimeter an und will so Verspannungen in Nacken, Rücken und der Handwurzel zu verhindern helfen. Der aus Polyurethan und Fiberglas gefertigte Minimalist stützt den Rechner erstaunlich sicher. tr

Moft (Bild: Moft)

Hersteller: Moft

Preis: 40 US-Dollar Euro (für zwei Stück)

Web: www.moft.us

Pro: fast unsichtbar, in Apple-Farben erhältlich

Contra: minimales Kippeln

Note: 1,2

Fazit: Apple sollte jedem MacBook einen Moft beiliegen.

Juice Pack Access

Akkuhülle: Noch vor Apple verheiratete Mophie bereits eine Powerbank mit einer Schutzhülle. Das Juice Pack Access ist inzwischen auch für das iPhone XR und XS Max zu haben und kombiniert erneut eine Extraportion Schutz mit zusätzlicher Akkupower: Weitere 2.000 Milliamperestunden sorgen für viele Stunden aufzuaddierender Laufzeit. Vier LEDs signalisieren den Ladestand der Hülle. Das iPhone wird kabellos geladen, die Lightning-Buchse bleibt frei. Die Akkuhülle lässt sich ebenfalls kabellos laden, alternativ aber auch via USB-C. sm

Juice Pack Access (Bild: Mophie)

Hersteller: Mophie

Preis: 100 Euro

Web: www.mophie.com

Pro: clevere Ladelogik, Ladekabel anbei

Contra: nicht schön, aber praktisch

Note: 1,7

Fazit: Mophie kombiniert dabei Funktion und Leistung mit einem attraktiven Preis.

