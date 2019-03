18.03.2019 - 16:35 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



Der Apple Pencil hat einige Schwächen, vor allem mit Blick auf dessen potenziellen Einsatz im Bildungsbereich. In Zusammenarbeit mit Apple konstruierte Logitech daher den Crayon speziell für den Einsatz im „iPad-Klassenzimmer“. Vormals exklusiv für das iPad der 6. Generation verfügbar, ist der Logitech Crayon ab sofort auch zum neuen iPad mini der 5. Generation und iPad Air der 3. Generation kompatibel.

Der Crayon ist eine preisgünstige Alternative zum Apple Pencil speziell für den Einsatz in Schulen und an Unis. Inzwischen ist der Stift aber auch für Privatanwender erhältlich. Der Crayon kullert nicht vom Tisch, kommt ohne fragilen Ladestecker daher und liegt besser in kleinen Kinderhänden: Der Logitech Crayon hat also einige Vorteile gegenüber dem Apple Pencil der 1. Generation. Dazu gehört ganz ohne Frage auch dessen Preis. Rund 30 Euro günstiger ist der Logitech-Stift gegenüber dem Apple-Original – dafür aber verzichtet man auf dessen Drucksensitivität.

Wie im Apple Store im Rahmen der Produktbeschreibung des Logitech Crayon unter „Kompatibilität“ ersichtlich, unterstützt der 20 Gramm schwere Stift ab sofort auch die Mitte März 2019 vorgestellten iPad Air (3. Generation) und iPad mini (5. Generation). Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,95 Euro, erhältlich ist der digitale Stift unter anderem direkt bei Logitech, im Apple Store und auf Amazon.de.

