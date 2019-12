Längere Laufzeit: iPhone 12 könnte größere Batterie erhalten

Lange machte Apple seine Produkte von Generation zu Generation immer dünner, obwohl viele Nutzer sich lieber einen größeren Akku wünschen und ein dickeres (oder gleichbleibend dickes) Gerät in Kauf nehmen würden. In letzter Zeit durchbricht das Unternehmen daher diesen Trend jedoch und stellte bereits das iPhone 11 Pro im Vergleich zu den Vorgängern wieder etwas dicker und schwerer. Wie die koreanische Website The Elec aus Zuliefererkreisen erfahren haben will, soll Apple auch im kommenden Jahr wieder die Batterie etwas vergrößern. Allerdings wird dadurch das iPhone 12 (Pro) nicht unbedingt größer.

Mehr Batterie durch neue Herstellungsverfahren

Der Website zufolge soll Apple von dem koreanischen Unternehmen ITM Semiconductor ein neues Modul zum Schutz der Batterie erhalten. Darf man den Aussagen Glauben schenken, dann soll das neue Modul fast 50 Prozent kleiner ausfallen als bisher, sodass die Batterie mehr Platz erhalten könnte.

Das Batterie-Schutz-Modul soll verhindern, dass sich die Batterie übermäßig entlädt oder überladen wird. ITM Semiconductor soll dazu einen Herstellerstellprozess entwickelt haben, der zusätzliche Halte-Elemente überflüssig macht und damit ein deutlich kleineres Modul ermöglicht. Laut The Elec soll der Zulieferer das Modul auch für das Samsung Galaxy S11 bereitstellen.

Ob sich die Gerücht bewahrheiten, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Vielleicht sehen wir bereits im Frühjahr schon das iPhone 9.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 821,00€

Mehr zu diesen Themen: