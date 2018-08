14.08.2018 - 12:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



14.08.2018 - 12:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Neben Facebook verdient auch Google Geld mit Ihren persönlichen Daten. Dafür sind die Dienste für gewöhnliche Nutzer kostenfrei. Über die verschiedenen Freigabe können Sie allerdings festlegen, welche Daten Sie Google und Co. übertragen. Ein aktueller Bericht erschreckt daher. Aus diesem geht hervor, dass Google Standortdaten trackt und speichert, obwohl Sie die Funktion in den Einstellungen deaktiviert haben.

Die Datenkrake „Google“ schlägt wieder zu. Eigentlich ist das nichts Ungewöhnliches, aber dieses Mal griff Sie aus dem Verborgenen an und konnte sich vermutlich auch Ihre Standortdaten einverleiben. Ein Bericht von AP zufolge sollen einige Google-Apps für iOS und Android Standortdaten sammeln und speichern, obwohl der Standortverlauf deaktiviert wurde. Der Standortverlauf ist ein Feature von Google Maps und anderen Apps. Die Funktion merkt sich Ihren Standort und trägt in eine Zeitleiste an, sodass Sie stets einen Überblick über alle besuchten Orte erhalten.

Gunnar Acar, ein Forscher an der Princeton University, machte daher den Selbstversuch und schaltete den Standortverlauf in seinem Google-Konto ab. Allerdings stellte er fest, dass seine Geräte dennoch seine Standortdaten überwacht und gespeichert haben. Scheinbar ignorieren einige der Google-Apps die vorübergehende Deaktivierung des Standortverlaufs und sichern die Daten samt Zeitstempel. Während Acar dies zunächst für Android-Geräte bestätigen konnte, überprüfte AP diesen Umstand auch für iOS-Geräte. Dabei kam die Website zum gleichen Ergebnis.

Laut Google reicht es nicht, wenn Sie auf der Website myactivity.google.com den Standortverlauf deaktivieren. Damit wird nur die kontinuierliche Aufzeichnung unterdrückt, aber Google Maps und Co. dürfen dann noch immer bei Verwendung Ihre Standortdaten sichern.

So verhindern Sie das Standorttracking von Google

Damit keinerlei ortsbezogene Daten von Ihnen gespeichert werden, rufen Sie zunächst myactivity.google.com auf und loggen sich mit Ihrem Google-Account ein. In der Menüleiste wählen Sie nun „Aktivitätseinstellungen“ aus. Gleich oben ziehen Sie den Schieberegler neben „Web- und App-Aktivitäten“ nach links, um die zukünftige Sicherung Ihrer Daten zu verhindern.

Anzeige