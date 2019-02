13.02.2019 - 16:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Obwohl Apple Google-Dienste weitestgehend aus den Betriebssystemen verbannt hat und stattdessen auf eigene Lösung setzt, ist Googles Suchmaschine weiterhin fester Bestandteil der Systemsuche und von Safari. Damit Google auch weiterhin als Standard eingestellt ist, soll das Internetunternehmen Rekordsummen an Apple zahlen. Laut einem Bericht von Goldman Sachs (via CNBC) soll dies sogar 20 Prozent der Umsätze aus Diensten darstellen.

Mit Apple Music, iCloud sowie dem App Store hält Apple bereits einige Services für seine Kunden bereit. Doch auch aus anderer Richtung fließen Einnahmen in diesen Teilbereich ein. Mit knapp 10 Milliarden US-Dollar soll Google etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes der Dienste ausmachen – alles nur, damit Google als Standard-Suchmaschine in iOS verwendet wird.

Jedoch warnt Goldman Sachs, dass sich Apple nicht allzu sehr darauf verlassen sollte und stattdessen die eigenen Dienste stärken sollte. In einem Hinweis an Investoren geben die Finanzexperten zu verstehen, dass Apple im hohen einstelligen Bereich wachsen kann, wenn der spekulierte Videostreamingdienst in diesem Jahr startet.

Das ein solcher Dienst erscheinen wird, steht mittlerweile außer Frage. Allerdings sind die Einzelheiten noch völlig ungeklärt, sodass weder Preis noch Umfang eingeschätzt werden können. In den vergangenen beiden Jahren kaufte Apple gehörig Know-How ein und lässt neue Serien mit bekannten Schauspielern, Regisseuren und Autoren produzieren. Daneben sollen auch Filme eingekauft worden sein.

Daneben wird auch spekuliert, ob Apple nicht gar ein umfangreiches Medien-Bundle plant, dass sowohl Musik, Serien, Filme und Magazine umfasst. Zusätzlich soll Apple auch mit Verlegern in Kontakt stehen, um ein Nachrichten-Abo für die News-App zu schnüren. Allerdings sollen die Verhandlungen noch andauern, da sich die Parteien noch nicht über die Aufteilung der Einnahmen einig sind.

Auch wenn Google eine solide Einnahmequelle für Apple darstellt, gab das Unternehmen bekannt, dass man den Fokus stärker auf Dienste legen wird als bisher und spannende Neuerungen für dieser Jahr erwarten darf. Ein möglicher Termin für die Vorstellung der Pläne soll der 25. März sein.

