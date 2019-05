19.05.2019 - 16:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



19.05.2019 - 16:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wie der US-Nachrichtensender CNBC meldet, gibt es eine spezielle Google-Seite für jeden Nutzer, die das Shoppingverhalten des Anwenders seit 2012 auflistet. Einfach löschen oder das Tracking deaktivieren funktioniert nicht.

Wer ein Gmail-Konto hat und mit dieser E-Mail-Adresse online einkauft, kann bei Google eine versteckte Webseite aufrufen, die alle Einkäufe seit 2012 auflistet. Entdeckt hat dies ein Journalist des US-Nachrichtensenders CNBC. Google scheint die Bestätigungs-E-Mails und elektronischen Rechnungen von Onlinehops systematisch auszuwerten.

Verhindern lässt sich ein Eintrag nur, wenn die betreffenden E-Mails gelöscht werden. Ein einfaches Archivieren, was viele Nutzer dem sicherlich vorziehen, reicht nicht und das Tracking des Einkaufsverhaltens lässt sich in den Einstellungen von Google auch nicht ausschalten. Google teilte dem Sender auf Nachfrage hin mit, dass die Daten nicht für Marketingzwecke ausgewertet werden. Der Nutzer erhält also nicht passend zu seinen Einkäufen Werbung angezeigt. Das könnte bei Licht betrachtet allerdings gar keine so schlechte Idee sein -schließlich könnten so artverwandte Produkte anzeigt werden oder solche, die Nutzer mit gleichem Käuferprofil bestellt haben.

Ein Löschen der Liste ist nicht einfach so möglich - es müssen schlicht einzelnen die korrespondierenden E-Mails gelöscht werden. Das ist ziemlich nervig, könnte sich jedoch bald ändern, wie CNBC berichtet. Die Seite soll überarbeitet werden, teilte Google mit, ohne ein Datum zu nennen.

Wie findet ihr die Verkaufsauswertung seitens Google? Ist das ein nützliches Feature oder greift es zu sehr in eure Privatsphäre ein, wenn E-Mails in dieser Form ausgewertet werden? Schreibt eure Meinung in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels.

