Schrittweise passt Google seine Apps an das iPhone X an. Mit einem Update wird die App Google Streetview jetzt für den rahmenlosen Bildschirm des Apple-Top-Modelles optimiert. Schwarze Trauerbalken oben und unten gehören der Vergangenheit an. Zusätzlich verbessert Google die Darstellung von 360-Grad-Panorama innerhalb der App auf dem seit acht Monaten erhältlichen iPhone X. App und Update sind kostenlos.