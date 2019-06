„Wir sind begeistert vom neuen Mac Pro, der wieder einmal zeigt, wie wichtig für Apple Kreative sind, die in 3D arbeiten. Wir haben schon angefangen, die Substance Tools sowie Dimension auf die neue Grafik-API Metal von Apple zu portieren, damit wir die enorme Leistung der neuen Mac Pro Hardware voll und ganz nutzen und 3D-Künstler auf nie gekannte Weise unterstützen können.“ (Sebastien Deguy, Vice President of 3D and Immersive, Adobe)