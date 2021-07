Gefälschte AirPods kosten Apple 3,2 Milliarden Dollar

Apple muss durch gefälschte AirPods Umsatzverluste von 3,2 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Das sind die Verluste, die pro Jahr entstehen könnten.

Rund 360.000 gefälschte kabellose Kopfhörer mit einem Einzelhandelswert von 62,2 Millionen Dollar wurden in den ersten neun Monaten des im Oktober beginnenden Fiskaljahres der US-Regierung beschlagnahmt.

Nach diesem Maßstab könnten gefälschte AirPods Apple in diesem Jahr allein in den USA bis zu 3,2 Milliarden Dollar an entgangenen AirPods-Umsätzen ausmachen. Diese Rechnung setzt allerdings voraus, dass die Leute, die gefälschte AirPods kauften, ansonsten echte Produkte gekauft hätten.

"Gefälschte Produkte bieten ein minderwertiges Erlebnis, und sie können oft gefährlich sein", sagte ein Apple-Sprecher gegenüber The Information. Damit bezieht sich Apple offenbar auf gefälschte Ladeteile von iPhones und Akkus, die in Brand gerieten.

AirPods ein beliebtes Fälscher-Ziel, während iPhones, Apple Watches und andere Geräte praktisch nie nachgemacht werden. Es gibt allerdings funktionslose Dummys, die gelegentlich für Betrügereien verwendet werden. Dem Bericht nach werden die gefälschten iPhones mit Hilfe gestohlener Gussformen hergestellt, die von Apples Zulieferern stammen. Die Fälschungen sind teilweise so gut, dass Originale beschlagnahmt wurden, weil die Zöllner den Unterschied nicht erkannten.

Hast du gefälschte AirPods? Wie findest du sie?