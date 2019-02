19.02.2019 - 17:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



19.02.2019 - 17:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Zuge der diesjährigen CES in Las Vegas gab Gardena vor wenigen Wochen bekannt, dass das Gardena Smart System demnächst per Update die lange erhoffte HomeKit-Unterstützung erhält. Die Gartenexperten sind nun soweit und haben jetzt die entsprechende Firmware für die verschiedenen Geräte freigegeben. Dies berichtet aktuell die Website Macerkopf, die im Rahmen eines Beta-Tests schon länger Zugriff auf die Software hatte.

Spätestens ab März ruft die Sonne wieder viele Menschen in die Gärten, um Vorbereitungen für das neue Gartenjahr zu treffen. Vielleicht möchten Sie in diesem Jahr endlich den langgehegten Traum vom smarten Garten erfüllen. Im Idealfall sogar mit HomeKit-Anbindung? Seit gestern ist das gar kein Problem mehr. Die Experten von Gardena haben nämlich das Smart System fit für Apples Haussteuerung gemacht und entsprechende Updates für verschiedene Geräte veröffentlicht. Während das Gardena Smart System Gateway die Aktualisierung automatisch vornimmt, müssen alle anderen Geräte manuell über die Gardena-App aktualisiert werden.

Homekit bietet Mehrwert für Gartenprodukte

Nachdem Sie die Geräte in die Home-App auf bekannte Weise eingepflegt haben, können Sie sie entweder per Sprache oder auch über das Kontrollzentrum steuern. Sie können die Sensoren und Steckdosen aber auch in Szenen oder Automationen einbinden. Damit können Sie beispielsweise festlegen, dass Ihr Garten bei Sonnenaufgang bewässert wird oder dass nach Sonnenuntergang an die Steckdosen angeschlossene Lampen eingeschaltet werden. Daneben sind sicher noch weitere Anwendungsbeispiele denkbar. Sie haben jetzt mit Gardena und HomeKit eine bessere Kontrolle über Ihren Garten.

Aktuell werden jedoch noch nicht alle Geräte des Gardena-Systems von HomeKit unterstützt, sodass die Liste beispielsweise noch keine Mähroboter beinhaltet:

Smart Water Control

Smart Sensor

Smart Irrigation Control

Smart Power Außensteckdose

