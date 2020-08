FreeFortnite: Epic kündigt Wettbewerb mit Android-Geräten als Gewinn an

Feiert zusammen mit Freunden auf allen Plattformen unser Anliegen mit einem letzten epischen Sieg, wenn ihr an diesem Sonntag, den 23. August am #FreeFortnite Cup teilnehmt. Nutzt die Gelegenheit, um noch mehr Preise als jemals zuvor zu gewinnen – darunter das neue Outfit „Finanzchef Fallobst“, Gaming-Hardware und exklusive Fortnite-Bekleidung.

Epic vs Apple: Der Streit geht weiter

Nachdem Epic Games' Erfolgstitel Fortnite aus dem Apple App Store sowie dem Google Play Store entfernt wurde, geht der Kampf zwischen den Unternehmen in die nächste Runde. Apple droht mit einer Löschung des Entwicklerkontos von Epic und setzt damit die Entwickler der Unreal Engine gewaltig unter Druck. Weniger ernst geht der Spielehersteller damit um und kündigt nun den #FreeFortnite Cup für den 23. August an. Damit will man nochmal sämtliche Spieler zum Kampf gegen das „Fallobst-Imperium“ motivieren.

Mit mehr als 1.200 Sachpreisen wie Smartphones, Konsolen und PCs will man die Gamer anlocken. Allerdings ist kein Apple-Produkt unter den Gewinnen. Allerdings kann man sich über eine Nintendo Switch, ein Xbox One X, eine PlayStation 4 Pro, ein OnePlus 8, ein Samsung Galaxy Tab S7 sowie einen Alienware Gaming Laptop freuen. Außerdem erhalten Spieler mit den höchsten Punktzahlen eine #FreeFortnite-Mütze.

So nimmst du am #FreeFortnite Cup teil

Unabhängig von der Plattform loggt ihr euch einfach am23. August in das Spiel ein und ruft das Wettkampf-Tab auf. Dort sieht ihr die Zeiten für eure Region. Um beim Turnier teilzunehmen, wählt ihr den neuen Modus „#FreeFortnite Cup“. Dort könnt ihr an bis zu 12 Matches im Solo-Format teilnehmen und erhaltet folgendermaßen Punkte:

Aktive Zeit – 1 Punkt für je 3 Minuten, die ihr auf der BR-Insel überlebt.

Eliminierungen – 1 Punkt pro Eliminierung

Epischer Sieg – 10 Punkte pro epischem Sieg

Übrigens weist Epic Games daraufhin, dass man als iOS-Nutzer ab dem 27. September keine neuen Inhalte mehr erhält. An diesem Tag startet nämlich Kapitel 2 - Season 4, die aufgrund der fehlenden Update-Möglichkeit nicht mehr bereitstehen soll. Inwieweit dies der Wahrheit entspricht, ist fraglich, da man auch ohne die Funktion neue Inhalte wie den Modus „#FreeFortnite Cup“ oder das Outfit „Finanzchef Fallobst“ in das Spiel bringen konnte. Sogar die neue Bezahlmöglichkeit, die der Auslöser für den Streit zwischen den Unternehmen war, brachte man per Serverupdate an Apple und Google vorbei.

Auf welcher Seite steht ihr? Seid ihr im #TeamEpic oder #TeamApple, wenn es um die App-Store-Richtlinien geht?