Fortnite: Season 3 wegen Pandemie verschoben – auch auf Mac, iPhone und iPad

Corona-Pandemie verzögert neue Fortnite-Season

Das Coronavirus zwingt in vielen Unternehmen zur Heimarbeit und verzögert dadurch zahlreiche Prozesse. Auch Spiele wie das beliebte Fortnite sind davon betroffen. Eigentlich sollte die Season 2 von „Fortnite: Kapitel 2“ bereits am 30. April zu Ende gehen und mit einer neuer Staffel für neue Inhalte sorgen. Doch die Verzögerung soll nicht zu Lasten der Spieler gehen, denn so haben diese nun länger Zeit sich alle Belohnungen und Extras der Season zu sichern. Weiterhin soll Epic Games daran arbeiten, Spielern neue Inhalte wie Herausforderungen, Gameplay-Optionen und mehr als Überbrückung bis zur 3. Staffel bereitzustellen – dies schließt natürlich auch die Spieler auf Mac, iPhone und iPad ein.

Fortnite: Season 3 für Kapitel 2 hat einen Termin

Ursprünglich sollte die Season 2 bereits im April enden, sodass Season 3 Anfang Mai hätte starten können. Allerdings ist der Termin durch die Arbeit im Homeoffice der Beteiligten nur schwierig zu halten. Epic Games entschloss sich daher die dritte Staffel rund einen Monat auf den 4. Juni 2020 zu verschieben. Während der Wartezeit möchte man mit einigen Überraschungen Stimmung für die neue Season machen, wobei man noch keinerlei Details nannte, welche Neuerungen Spiel von Season 3 erwarten dürfen. Informationen dazu will man in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Geschlossene Schulen und Homeoffice hat dem Battle-Royale-Liebling zu neuen Höhen verholfen und zahlreiche neue Spieler angelockt. Viele neue Spieler dürften daher eine Verlängerung von Season 2 verschmerzen. Welche neuen Inhalte wünscht ihr euch für die neue Staffel?

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 799,99 €

Mehr zu diesen Themen: