27.10.2018 - 08:43 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

An diesem Wochenende werden in Europa die Uhren auf Winterzeit eingestellt, was bei der Apple Watch Series 4 zu Problemen führen wird. Das nötige watchOS-Update, das einen Fehler behebt, ist noch nicht da. Doch es gibt noch eine andere Lösung für die Abstürze der Apple Watch.

Es sieht ganz so aus, als kam die Winterzeitumstellung in Europa für Apple zu überraschend. Zumindest wurde watchOS 5.1 noch nicht veröffentlicht, was einen großen Fehler in der Apple Watch Series 4 behebt, durch den es zu Neustarts der Uhr kommt, wenn die Zeit umgestellt wird. Das hatten Australiens Apple-Watch-Nutzer schon erfahren müssen, denn dort wird die Zeit früher umgestellt als in Europa.

Die große Activity-Komplikation des Zifferblatts "Infograph Modular" auf der Apple Watch zeigt ein Diagramm für 24 Stunden, aber jede Änderung der Sommerzeit führt technisch zu einem Tag mit 23 oder 25 Stunden. Die Komplikation ist noch nicht darauf ausgelegt, sich auf diese Veränderungen einzustellen. Das sorgt für sich ständig wiederholende Abstürze, bis das Datum wechselt.

So beendet man die Reboot-Schleife wegen der Winterzeit

Findige Nutzer berichten aus Australien, dass es auch hilft, mit der Companion-App auf dem iPhone das Zifferblatt der Uhr zu wechseln und die gewählte Variante als Standardanzeige festzulegen.

In den USA endet die Sommerzeit erst später, was Grund zur Sorge bietet, dass watchOS 5.1 erst kurz davor erscheint. Die neue Betriebssystem-Software für die Apple Watch befindet sich noch in der Beta-Phase.

Die Sommerzeit beginnt am ersten Sonntag im Oktober in Australien und endet am letzten Sonntag im Oktober in vielen Ländern Europas, auch in Deutschland. In den Vereinigten Staaten endet die Sommerzeit am ersten Sonntag im November.

