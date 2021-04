Filmklassiker für 3,99 Euro bei iTunes

Aus diesem Grund haben wir mal ein paar echte Perlen herausgesucht, die jeder digitalen Filmsammlung gut zu Gesicht stehen. Und das Beste daran? Ihr könnt die Filme zu einem reduzierten Preis von nur 3,99 Euro pro Stück erwerben.

Reduzierte Filmhighlights für 3,99 Euro

Anbei einmal eine Auflistung der Filme, die derzeit reduziert sind und unserer Meinung nach besondere Beachtung verdienen:

Einschätzung

Mad Max und Demolition Man sind absolute Klassiker des Si-Fi-Genres, darüber müssen nicht mehr viele Worte verloren werden. Gleiches gilt für das Epos Gladiator, der auch heute noch so bildgewaltig daherkommt, wie nur wenige Nachfolger. Als Geheimtipp sei an dieser Stelle noch The Circle erwähnt, auch Blood Diamond sollte man geschaut haben. Wie dem auch sei, die Redaktion von Mac Life wünscht Euch viel Vergnügen.